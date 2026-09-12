GrapheneOS, la nuova app Messaggi slitta: prima l’aggiornamento

Chi aspettava la nuova app Messaggi di GrapheneOS dovrà mettersi comodo ancora per un po’, perché il team di sviluppo ha deciso di spostare in avanti il rilascio. Nessun ripensamento sul progetto, nessuna marcia indietro: la ragione è tutta pratica e riguarda un aggiornamento del sistema operativo che deve necessariamente arrivare prima, per sistemare un paio di grattacapi comparsi nell’interfaccia delle ultime build. Sul fronte del supporto RCS, invece, ancora niente di concreto in termini di date. L’annuncio è passato dai canali ufficiali del progetto, senza troppi giri di parole. Gli sviluppatori stanno lavorando a una nuova release del sistema che corregge una regressione grafica sulla barra del volume, un difetto emerso dopo l’integrazione di una patch di sicurezza arrivata dal progetto Android upstream. Piccolezze, in apparenza, ma su una piattaforma che vive di attenzione ai dettagli certe cose non si lasciano sul tavolo.

Prima il sistema operativo, poi la nuova app Messaggi

Insieme alla barra del volume è stato risolto anche un problema che riguardava l’interfaccia di Private Space, la funzione pensata per isolare dati e applicazioni più delicate dal resto del telefono. Sono proprio queste correzioni ad aver fatto slittare il debutto della nuova app Messaggi, che vedrà la luce soltanto dopo la distribuzione dell’aggiornamento del sistema. Il ritardo, va detto, non tocca la tabella di marcia complessiva. Da mesi il lavoro sull’applicazione procede su un binario ben definito: interfaccia ridisegnata da zero con Jetpack Compose, ottimizzazioni sparse un po’ in tutte le direzioni e una lista lunghissima di correzioni interne. L’idea di fondo è arrivare a un’app moderna, capace di reggere il confronto con le soluzioni di Google e di sostituirle in modo credibile, senza mollare di un centimetro su privacy, sicurezza e trasparenza del codice.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

È un pezzo importante di una strategia più ampia. GrapheneOS vuole ridurre progressivamente la dipendenza dai servizi dell’azienda di Mountain View, ma senza che l’utente finale si ritrovi con un’esperienza d’uso peggiore. Un equilibrio non semplice da tenere, e forse è anche per questo che il team preferisce prendersi qualche giorno in più.

Il supporto RCS resta un cantiere aperto

La domanda che gli utenti fanno più spesso riguarda l’RCS, il Rich Communication Services, ovvero lo standard che ha preso il posto degli SMS tradizionali per messaggi arricchiti, conferme di lettura e affini. Gli sviluppatori hanno risposto con onestà: il supporto è nei piani, sì, ma non esiste alcuna data pubblica né una roadmap dettagliata da mostrare. Il motivo è tecnico. Oggi quasi tutti gli utenti Android passano da Google Messages per usare quel protocollo, mentre qui l’obiettivo è costruire una soluzione indipendente, che tagli ancora di più il legame con i servizi proprietari. Una strada del genere richiede tempi lunghi e un’attenzione particolare a tutto ciò che riguarda la sicurezza, perché replicare da soli un pezzo di infrastruttura del genere non è un lavoro da qualche settimana.

Un ecosistema che si allarga oltre il sistema operativo

Negli ultimi anni il perimetro del progetto si è chiaramente ampliato. Nato come sistema operativo tutto concentrato su sicurezza e protezione dei dati personali, oggi GrapheneOS destina risorse crescenti anche alle applicazioni di sistema, quelle che l’utente apre ogni giorno senza pensarci.

Tra le novità già messe in cantiere spicca il secure paste, una funzione che impedisce alle app di leggere in automatico il contenuto degli appunti copiati da altre applicazioni. Un dettaglio che sembra minore fino al momento in cui si copia una password o un codice, e allora diventa tutto meno banale. Il senso di queste mosse è sempre lo stesso: mettere insieme un ecosistema completo, con strumenti alternativi ai servizi Google che non chiedano all’utente di rinunciare a prestazioni, sicurezza o controllo su ciò che gli appartiene.