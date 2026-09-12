Adobe Premiere, l’AI generativa entra dentro la timeline

Chi passa le giornate dentro Adobe Premiere conosce bene quella sensazione: il montaggio procede, il ritmo c’è, poi manca un clip di raccordo o un effetto sonoro e tocca uscire dal programma, aprire un browser, cercare, scaricare, reimportare. Un rito faticoso che spezza la concentrazione. Adobe ha deciso di intervenire proprio lì, con uno strumento chiamato Generative Media che porta la generazione affidata all’intelligenza artificiale dentro la timeline del progetto, senza passaggi intermedi. Il punto non sono i modelli generativi in sé, perché diversi di questi erano già disponibili in altre forme. La differenza sta nel dove: non serve più abbandonare Premiere per usarli. Basta individuare un vuoto nella traccia video o in quella audio e generare direttamente un clip contestuale, modificabile, coerente con quello che c’è intorno. Il flusso di lavoro resta uno solo, dall’inizio alla fine.

Cinque modelli diversi, tutti dentro la timeline

L’aspetto più curioso della novità riguarda la scelta lasciata a chi monta. Dentro la timeline convivono più motori generativi: Adobe Firefly, Google Veo, Runway, Luma e Kling. Ognuno con la propria resa, il proprio carattere visivo, la propria idea di movimento e texture. La selezione avviene in base allo stile che si vuole ottenere, un po’ come si sceglierebbe un obiettivo diverso a seconda dell’inquadratura. Non è un dettaglio da poco. Fino a poco tempo fa ciascuno di questi servizi richiedeva una scheda del browser dedicata o un’applicazione a parte, con tutto il contorno di account, esportazioni, conversioni di formato e file che si accumulano sul desktop. Concentrare tutto in un unico ambiente cambia parecchio le cose, soprattutto per chi lavora su scadenze strette e non può permettersi di perdere venti minuti a rincorrere un asset.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Audio più intelligente e un assistente in After Effects

Il capitolo sonoro riceve una spinta altrettanto concreta, con nuovi strumenti attualmente in beta. Il primo separa automaticamente le voci sovrapposte, quel classico incubo delle interviste in cui due persone parlano insieme e il risultato è un pasticcio difficile da salvare. Il secondo si occupa del cosiddetto ducking, cioè abbassa la musica di sottofondo quando qualcuno inizia a parlare, riportandola al livello originale quando la voce si ferma. Il terzo consente di intervenire in modo indipendente su dialogo e ambiente sonoro, trattandoli come elementi distinti anche quando arrivano dalla stessa registrazione.

Sono funzioni che i professionisti del suono maneggiano da anni, ma che finora passavano quasi sempre da plugin di terze parti o da software specializzati. Averle integrate significa risparmiare licenze, passaggi e soprattutto tempo, perché il file audio non deve più fare avanti e indietro tra applicazioni diverse. C’è poi un capitolo che riguarda un altro pilastro della suite. Adobe porta il suo AI Assistant anche dentro After Effects, anche in questo caso in versione beta. L’obiettivo dichiarato è consentire agli editor di usare comandi in linguaggio naturale per riorganizzare i progetti, correggere problemi tecnici e costruire effetti, senza dover scrivere manualmente le espressioni. Per chi non ha una formazione da programmatore, quelle righe di codice sono da sempre uno scoglio, e la possibilità di descrivere a parole quello che serve abbassa parecchio la soglia d’ingresso.

Il filo conduttore di tutte queste aggiunte è abbastanza evidente: ridurre il numero di volte in cui chi monta deve alzare gli occhi dalla timeline. Meno finestre aperte, meno cartelle temporanee, meno interruzioni. La generazione AI smette di essere una tappa separata del processo creativo e diventa un tasto in più accanto a quelli che si usavano già, dentro lo stesso spazio di lavoro in cui si taglia, si sposta e si sincronizza.