WhatsApp, i messaggi fissati diventano quattro: cosa cambia

I messaggi fissati su WhatsApp stanno per diventare quattro, uno in più rispetto ai tre attuali, e la conferma arriva dalla versione 2.26.35.8 della beta per Android dell’applicazione. Un ritocco piccolo, quasi impercettibile se raccontato così su due piedi, ma che si inserisce in una serie di interventi che negli ultimi mesi hanno riguardato proprio questa funzione. A luglio era arrivata la notifica che segnala quando un messaggio viene “pinnato”, ora tocca al limite numerico.

Chi usa i messaggi in cima alla conversazione con una certa frequenza sa bene quanto tre elementi possano stare stretti. Basta un link importante, un indirizzo, un promemoria condiviso e lo spazio è già esaurito. Il passaggio a quattro non stravolge nulla, va detto, però allarga di un pezzetto quella lavagna virtuale che ogni chat si porta dietro nella parte alta dello schermo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il sistema dei messaggi fissati

Il meccanismo resta esattamente quello che gli utenti conoscono già. Per fissare un messaggio basta tenerlo premuto, aprire il menu che compare e scegliere l’opzione per portarlo in alto. A quel punto l’app chiede per quanto tempo l’elemento dovrà restare lì, e una volta stabilita la durata il messaggio si affianca a quelli eventualmente già presenti. Nessun passaggio nuovo, nessuna schermata aggiuntiva da imparare.

Anche la barra superiore della conversazione continua a comportarsi come prima. Toccandola si scorre tra i vari messaggi fissati, visualizzandoli uno dopo l’altro in sequenza. L’unica differenza concreta è che adesso nella rotazione può entrare un quarto elemento invece di fermarsi al terzo. Chi era abituato a fare pulizia ogni volta che voleva aggiungere qualcosa di nuovo avrà un margine leggermente più ampio prima di dover togliere di mezzo un vecchio messaggio.

Chat singole e gruppi, cambia il numero ma non le regole

Il nuovo limite riguarda sia le chat individuali sia i gruppi, senza distinzioni. E soprattutto non tocca in alcun modo il sistema dei permessi, che rimane identico a come è oggi. Nei gruppi gli amministratori continuano a decidere chi ha il diritto di fissare i messaggi, quindi la gerarchia interna alle conversazioni collettive non subisce scossoni. Chi poteva pinnare prima potrà farlo anche adesso, semplicemente con uno slot in più a disposizione.

Nei gruppi numerosi, dove il flusso di messaggi tende a seppellire qualsiasi informazione nel giro di poche ore, quel quarto posto può fare la differenza tra ritrovare al volo un dato utile e doverlo cercare scorrendo all’indietro per minuti. Vale per le chat di lavoro, per quelle di classe, per i gruppi di condominio e per tutte quelle situazioni in cui una manciata di informazioni chiave deve restare sempre a portata di pollice.

Una funzione che WhatsApp continua a limare

Guardando l’insieme degli interventi, si nota una direzione abbastanza chiara. La funzione dei messaggi fissati è arrivata su WhatsApp come strumento accessorio, quasi un dettaglio, e poco alla volta sta ricevendo attenzioni sempre più mirate. La notifica dedicata, il controllo sui permessi nei gruppi, la possibilità di scegliere la durata e ora l’ampliamento del limite raccontano di uno sviluppo continuo, fatto di aggiustamenti graduali più che di annunci clamorosi.

Trattandosi di una novità individuata nella beta per Android, i tempi per l’arrivo sulla versione stabile non sono definiti. È il percorso classico delle funzionalità testate in anteprima, che passano prima dalle mani di chi partecipa al programma di sperimentazione e solo dopo raggiungono la platea generale. Nel frattempo il funzionamento della barra in cima alle conversazioni resta quello di sempre, con la sola aggiunta del quarto elemento nella rotazione.