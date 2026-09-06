Google WeatherNext 3: previsioni orarie e più precise su Maps

Capita a tutti di controllare le previsioni del tempo sullo smartphone, leggere un bel sole disegnato accanto all’ora di pranzo e poi ritrovarsi sotto un acquazzone senza ombrello. Google ha deciso di affrontare la questione dal lato tecnico e ha presentato WeatherNext 3, il nuovo modello meteorologico basato sull’intelligenza artificiale che alimenterà servizi molto usati come Ricerca, Gemini e Maps, con previsioni più dettagliate e aggiornate con una frequenza decisamente superiore rispetto al passato.

La differenza rispetto alla generazione precedente non è un semplice ritocco. WeatherNext 2 lavorava con previsioni prodotte a intervalli di sei ore su una griglia da 25 chilometri, una risoluzione che va benissimo per capire l’andamento generale di una giornata ma che fatica quando due paesi vicini vivono situazioni completamente diverse. WeatherNext 3 scende invece a previsioni orarie e, per alcune condizioni, arriva a una griglia di 5 chilometri. Tradotto in pratica, il sistema riesce finalmente a distinguere tra il temporale che colpisce una zona e il cielo che resta asciutto poco più in là.

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Dai modelli tradizionali ai dati dei satelliti

Buona parte di questo salto in avanti nasce dal cambio di ingredienti. Il modello non si appoggia più soltanto ai dati generati dalle simulazioni meteorologiche classiche, ma utilizza osservazioni satellitari in tempo reale. È un passaggio meno appariscente della grafica di un’app, eppure pesa parecchio, perché significa partire da ciò che sta accadendo davvero nell’atmosfera in quel momento e non solo da una ricostruzione calcolata a tavolino.

L’effetto più evidente riguarda i fenomeni che storicamente mandano in crisi le app: pioggia e neve. Sono proprio quelli i casi in cui la previsione sbagliata si nota immediatamente, perché o l’ombrello serve oppure no. Google indica miglioramenti anche sulle previsioni con un giorno o più di anticipo, che risultano fino al 50% più accurate. Un margine niente male, considerando che è proprio sul medio termine che il meteo tende a diventare un terno al lotto.

Cosa cambia per chi usa Ricerca, Gemini e Maps

Il punto interessante è dove finiranno tutti questi dati. Non si tratta di un progetto sperimentale chiuso in un laboratorio, ma di un modello destinato ai servizi che milioni di persone aprono ogni giorno quasi senza pensarci. Chi digita una città seguita dalla parola meteo nella Ricerca, chi chiede a Gemini se conviene portare la giacca, chi guarda le condizioni lungo un percorso in Maps: sono tutti scenari in cui la maggiore risoluzione può fare la differenza tra un’indicazione generica e un’informazione realmente utile. C’è poi il tema della frequenza di aggiornamento, che spesso viene trascurato. Una previsione oraria consente di seguire l’evoluzione di una perturbazione mentre si muove, invece di ricevere una fotografia valida per un blocco di sei ore. Per chi vive in zone dove il tempo cambia rapidamente, come le aree costiere o quelle di montagna, è esattamente il tipo di dettaglio che mancava.

Google, insomma, sta usando l’AI in un campo dove i risultati si possono verificare in modo brutalmente semplice, cioè affacciandosi alla finestra. E questo rende WeatherNext 3 un banco di prova piuttosto onesto: se le previsioni miglioreranno davvero, gli utenti se ne accorgeranno senza bisogno di leggere alcun comunicato tecnico. Il modello è già destinato a integrarsi nei prodotti dell’azienda, portando la nuova risoluzione da 5 chilometri e gli aggiornamenti orari direttamente nelle schermate consultate ogni mattina prima di uscire di casa.