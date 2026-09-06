Adobe per Slack: oltre 70 strumenti creativi dentro le chat

Più di settanta strumenti firmati Adobe finiscono dentro Slack, e la cosa cambia parecchio il modo in cui un team può lavorare senza mai cambiare finestra. L’annuncio arriva il 2 settembre 2026 e riguarda una nuova integrazione che porta funzioni di Firefly, Express, Photoshop, Premiere, Acrobat, InDesign, Illustrator, Stock e Lightroom direttamente nella piattaforma di messaggistica aziendale. Detta così sembra una lista della spesa, ma il senso è chiaro: buona parte del lavoro creativo quotidiano si può ora avviare da una conversazione. Chi segue le mosse dell’azienda avrà avuto un senso di déjà vu leggendo quel numero. Non è un caso. Qualche tempo fa Adobe aveva presentato un plugin per ChatGPT che permetteva agli utenti della piattaforma di OpenAI di accedere a “più di 70 strumenti tra le suite creative e di produttività” del gruppo. L’impostazione tecnica tra i due casi appare quasi identica, il che suggerisce una strategia precisa più che una coincidenza.

Come funziona Adobe per Slack

Il meccanismo è più semplice di quanto la mole di funzioni possa far pensare. Una volta installata l’app, basta scrivere un messaggio a Slackbot descrivendo il compito da svolgere. Il chatbot valuta la richiesta e sceglie da sé gli strumenti Adobe più adatti a portarla a termine. Niente menu da esplorare, niente file da spostare da un programma all’altro.

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La parte interessante riguarda le fonti a cui il sistema può attingere. Slackbot può pescare contenuti dai canali Slack e dalle Canvases, ma anche dagli asset già presenti su Adobe Creative Cloud. In pratica il materiale sparso tra conversazioni di lavoro e archivi aziendali diventa una base di partenza utilizzabile subito. Tra gli esempi concreti di utilizzo ci sono la trasformazione di un foglio di calcolo in una grafica leggibile, la creazione di contenuti per marketing o social media partendo da template già impostati e l’esecuzione di modifiche in blocco su un numero elevato di immagini. Quest’ultimo punto merita un attimo di attenzione, perché è quello che nella pratica fa risparmiare più tempo. Ritoccare centinaia di foto una per una è il genere di attività che nessuno ama, e poterla delegare a un comando scritto in linguaggio naturale sposta l’equilibrio del lavoro quotidiano.

Chi può usarla e cosa serve davvero

Adobe per Slack è disponibile da subito, ma non per tutti. L’accesso è riservato ai clienti dei piani Slack Business+ ed Enterprise+, con supporto su versione web, mobile e desktop. Un dettaglio curioso riguarda invece i requisiti lato Adobe: un account non è obbligatorio per usare l’app all’interno di Slack. Averlo, però, consente di sfruttare gli strumenti in modo molto più completo, quindi la scelta di lasciare la porta aperta sembra pensata più per abbassare la barriera d’ingresso che per rinunciare a qualcosa.

Questa integrazione non nasce dal nulla. Segue infatti percorsi analoghi già tracciati da Canva e Figma, arrivate su Slack quando la piattaforma ha introdotto per la prima volta il supporto al Model Context Protocol per Slackbot, nel giugno scorso. È quel tassello tecnico che permette a un assistente conversazionale di collegarsi a servizi esterni e usarne le funzioni, e che spiega perché in pochi mesi lo spazio si sia popolato di nomi pesanti del design.

Il risultato è un ambiente di lavoro dove la distinzione tra “dove si parla” e “dove si produce” si assottiglia. Le funzioni di Photoshop, Illustrator e Firefly restano quelle che sono, ma il punto di accesso cambia radicalmente: non più un’applicazione da aprire, piuttosto una richiesta da formulare a voce alta in mezzo a un thread di colleghi. Chi lavora in team distribuiti probabilmente noterà la differenza già dalle prime settimane di utilizzo.