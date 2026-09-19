WhatsApp: falsa la catena su Meta AI che spia le chat

Torna a circolare su WhatsApp la catena che accusa Meta AI di spiare le chat, e come tutte le bufale che funzionano bene si ripresenta identica a se stessa, con lo stesso tono allarmato e lo stesso invito urgente rivolto agli amministratori dei gruppi. Il messaggio sostiene che l’intelligenza artificiale sarebbe in grado di leggere le conversazioni, vedere i numeri di telefono degli iscritti e perfino frugare tra i dati personali salvati sul telefono. Nulla di tutto questo corrisponde alla realtà.

Il testo che gira in questi giorni è quasi sempre lo stesso, copiato e incollato mille volte: avverte che a partire da sabato l’IA sarà disponibile sull’app e avrà accesso a tutte le chat, quindi tutti gli amministratori dei gruppi dovrebbero attivare l’opzione della Privacy avanzata della chat. In caso contrario, promette la catena, l’intelligenza artificiale potrà aprire i messaggi del gruppo, visualizzare i numeri e persino accedere ai contenuti privati custoditi sullo smartphone, comprese le conversazioni individuali.

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Perché la catena su Meta AI è falsa

Il punto centrale è semplice: Meta AI non ottiene in automatico l’accesso alle conversazioni private degli utenti, e attivare la Privacy avanzata non serve a bloccare una lettura indiscriminata delle chat da parte dell’assistente. Quella funzione esiste, certo, ma non è lo scudo miracoloso descritto nel messaggio che rimbalza di gruppo in gruppo.

WhatsApp continua a proteggere messaggi e chiamate personali con la crittografia end to end, il sistema che rende il contenuto leggibile soltanto a chi scrive e a chi riceve. Secondo i documenti ufficiali dell’azienda, né WhatsApp né Meta sono in grado di leggere ciò che gli utenti si dicono. Il che, tradotto, significa che l’idea di un’intelligenza artificiale che sbircia dentro le conversazioni di un gruppo di condominio o della chat di classe non sta in piedi.

Come riconoscere una catena prima di inoltrarla

Le catene di WhatsApp seguono da anni uno schema riconoscibile. C’è sempre una scadenza imminente ma vaga, quel “a partire da sabato” che non specifica mai quale sabato e di quale mese. C’è un pericolo grosso, descritto con parole generiche. E c’è un invito all’azione immediata, rivolto a una categoria precisa di persone, in questo caso gli amministratori dei gruppi, che si sentono investiti di una responsabilità verso gli altri e quindi inoltrano il messaggio senza pensarci troppo.

Funziona proprio per questo. Chi riceve la catena non la considera spam, la considera un favore fatto agli amici. Ed è così che un testo falso attraversa migliaia di gruppi nel giro di poche ore, riemergendo puntualmente ogni volta che si parla di intelligenza artificiale e privacy.

Cosa conviene fare davvero

Di fronte a messaggi di questo tipo la regola più utile resta quella di non inoltrare nulla d’istinto. Le informazioni su come funzionano le impostazioni di privacy dell’app sono pubblicate nei documenti ufficiali, e sono quelle il punto di riferimento, non un testo anonimo copiato da qualcun altro.

La Privacy avanzata della chat rimane una funzione disponibile per chi la vuole usare, con le sue finalità specifiche. Semplicemente non ha nulla a che vedere con la protezione dei messaggi da un presunto accesso automatico di Meta AI, perché quell’accesso, nei termini descritti dalla catena, non esiste. I messaggi personali e le chiamate restano coperti dalla crittografia end to end, e questo vale sia per le chat individuali sia per quelle di gruppo.

Fonte: TecnoAndroid