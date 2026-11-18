Su Android i backup di WhatsApp stanno per cambiare strada. L’app di messaggistica ha iniziato a distribuire un nuovo sistema che permette di archiviare conversazioni e contenuti multimediali direttamente sui propri server, senza dover passare per forza da Google Drive, che finora è stato il punto di riferimento per chi voleva mettere al sicuro le chat. Nel pacchetto sono compresi anche 2 GB di spazio gratuito, un dettaglio che rende la novità decisamente interessante per molti utenti.

Per la prima volta, quindi, chi usa WhatsApp su uno smartphone Android si trova davanti a un’alternativa concreta alla soluzione classica. È un’opzione pensata soprattutto per chi preferisce tenere i dati dell’applicazione separati dall’archiviazione legata al proprio account Google. Considerando quanto spazio possono occupare anni di messaggi, vocali e allegati, la questione non è affatto secondaria.

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Come funziona WhatsApp Cloud Storage nella nuova beta

La funzione è comparsa nella versione beta 2.26.46.4 per Android. Al momento non è visibile a tutti, ma alcuni utenti possono già scegliere il servizio in cui salvare le proprie copie di sicurezza attraverso la schermata dedicata al backup delle chat.

Le strade percorribili sono due. Da una parte c’è la soluzione tradizionale, ovvero Google Drive, che continua a restare disponibile. Dall’altra arriva la vera novità, chiamata WhatsApp Cloud Storage, che porta l’archivio direttamente sull’infrastruttura del servizio di messaggistica. La scelta non è vincolante, perché è possibile passare dall’una all’altra in qualsiasi momento. Chi decide di provare il nuovo spazio e poi ci ripensa può tornare a Google Drive senza particolari complicazioni, e lo stesso vale nel percorso opposto.

Non si tratta quindi di una sostituzione ma di una possibilità in più. L’opzione storica rimane al suo posto per chi si trova bene così, mentre il nuovo cloud si affianca come seconda via per chi cerca maggiore indipendenza dall’ecosistema di Google. I 2 GB gratuiti rappresentano la dotazione inclusa con il servizio, una quantità che permette di iniziare a salvare chat e file multimediali senza appoggiarsi allo spazio del proprio account Google.

Sicurezza e crittografia end to end per tutte le copie

La differenza più rilevante tra le due soluzioni riguarda però la protezione dei dati. Tutti i backup conservati sui server di WhatsApp devono essere tutelati dalla crittografia end to end. Non è quindi un’opzione facoltativa da attivare a piacere ma un requisito vero e proprio per chi sceglie l’archiviazione interna. Questo meccanismo impedisce a chiunque, persino a WhatsApp e a Meta, di leggere il contenuto delle copie salvate.

In pratica le conversazioni archiviate sul nuovo cloud restano accessibili soltanto a chi possiede le credenziali necessarie per sbloccarle. È un aspetto che pesa parecchio nella scelta tra le due alternative, soprattutto per chi presta molta attenzione alla riservatezza dei propri messaggi e dei file scambiati nel tempo.

Per proteggere l’archivio cifrato il sistema propone come metodo predefinito una passkey. Non è però l’unica soluzione prevista, perché in alternativa è possibile scegliere una chiave di crittografia composta da 64 cifre.

Fonte: TecnoAndroid