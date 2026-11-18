Undici anni e cinque mesi senza un solo riavvio. È il tempo di funzionamento che avrebbe raggiunto un vecchio smartphone Android, rimasto con ogni probabilità acceso senza interruzioni dal gennaio 2015 al giugno 2026. Un risultato che sorprende per qualunque apparecchio elettronico e che diventa ancora più curioso se si considera la natura del dispositivo. Non si parla infatti di un modello di punta o di una macchina progettata per lavorare in ambito professionale, ma di un telefono economico che all’epoca costava circa 50 sterline, vale a dire poco più di 60 euro secondo il cambio indicativo di quel periodo. Una cifra modesta per un oggetto che, a quanto pare, ha retto per oltre un decennio senza mai fermarsi.

Il contatore che supera le 100.000 ore

La vicenda è venuta a galla quasi per caso, all’interno di un forum frequentato da appassionati di tecnologia. Gli utenti stavano confrontando i tempi di attività dei rispettivi server, un tema piuttosto comune tra chi gestisce macchine che devono restare operative a lungo. In mezzo alle varie risposte è spuntato il contributo di un utente noto con lo pseudonimo di InsaneNutter, che ha condiviso la fotografia dello schermo di un vecchio Android. Sul display compariva un contatore con un valore superiore a 100.000 ore di funzionamento, un numero che basta da solo a spiegare lo stupore generato dal post.

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Messa così la cifra può sembrare astratta, ma tradotta in anni rende bene l’idea. Si tratta appunto di più di undici anni passati senza spegnersi e senza ripartire, un periodo durante il quale il mondo degli smartphone è cambiato in maniera profonda. Il piccolo dispositivo invece è rimasto lì, sempre acceso, a svolgere il suo compito con la stessa costanza del primo giorno. Ed è proprio la funzione che gli era stata affidata a spiegare buona parte di questa longevità fuori dal comune.

Da telefono economico a lettore per la musica d’attesa

Il dettaglio più singolare della storia riguarda l’utilizzo del dispositivo. Questo Android non veniva usato come un normale telefono per chiamare, navigare o scambiare messaggi. Era stato acquistato con uno scopo molto preciso, cioè rimpiazzare un ingombrante lettore CD industriale che si occupava di riprodurre la musica d’attesa del centralino telefonico aziendale. Una soluzione pratica e decisamente meno costosa, che permetteva di sostituire un apparecchio voluminoso con qualcosa di molto più compatto.

Una volta completata la configurazione, il telefono è stato collegato all’impianto del centralino e lasciato lavorare giorno e notte. Nessuna app da aprire, nessuna notifica da controllare, nessun utilizzo quotidiano a mettere sotto sforzo il sistema. Il suo unico compito era far partire le melodie che ascoltava chiunque restasse in linea in attesa di essere messo in contatto con qualcuno dell’azienda. Un ruolo silenzioso, quasi invisibile, che con ogni probabilità ha contribuito a mantenerlo stabile così a lungo.

È anche questo a rendere la vicenda tanto particolare. Lo smartphone, nato per un uso personale e pensato per una vita relativamente breve, si è trasformato in una sorta di componente fisso dell’impianto aziendale, rimasto acceso dal gennaio 2015 fino al giugno 2026 con il suo contatore arrivato oltre le 100.000 ore.

Fonte: TecnoAndroid