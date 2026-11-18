Nella Silicon Valley circola da giorni una voce che ha il sapore della trama da thriller. La caduta improvvisa e brutale di Jensen Huang, volto storico di Nvidia, sarebbe stata in realtà il risultato di un piano orchestrato da chi sostiene un’intelligenza artificiale chiusa. E in cima alla lista dei presunti registi dell’operazione ci sarebbe Anthropic. Un’ipotesi che corre veloce tra addetti ai lavori e osservatori del settore, alimentata dal clima teso che da tempo accompagna lo sviluppo dell’IA. Dietro le suggestioni da complotto però si nasconde qualcosa di molto più concreto e decisamente meno romanzesco: una battaglia vera sul futuro dei modelli aperti e sull’accesso della Cina ai chip prodotti negli Stati Uniti.

Jensen Huang, il sospetto di un coup monté e il ruolo di Anthropic

La parola che rimbalza nelle conversazioni è una sola, cioè complotto. L’idea che la parabola discendente di Huang non sia frutto del caso ma di una regia precisa ha trovato terreno fertile in un ambiente dove le rivalità sono feroci e gli interessi in gioco enormi. Secondo questa lettura, i fautori di un’IA chiusa avrebbero avuto tutto l’interesse a indebolire una figura così influente, e Anthropic viene indicata come la protagonista principale di questo fronte. Si parla apertamente di lobbying, cioè di pressioni esercitate per orientare le scelte politiche e regolatorie nella direzione più favorevole a un certo modello di sviluppo.

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Va detto con chiarezza che si tratta di una voce, per quanto insistente. Le fantasie complottiste trovano sempre spazio quando un personaggio di primo piano subisce un colpo così netto, e la Silicon Valley non fa eccezione. Il punto interessante però non è tanto stabilire se esista davvero una regia occulta. Conta piuttosto il fatto che questa narrazione metta a nudo uno scontro reale, fatto di visioni contrapposte su come l’intelligenza artificiale dovrebbe crescere e su chi dovrebbe poterla controllare.

IA aperta contro IA chiusa, con la Cina sullo sfondo

Il cuore della questione sta tutto nella contrapposizione tra due filosofie. Da una parte chi crede nei modelli aperti, accessibili e modificabili da una platea ampia di sviluppatori. Dall’altra chi preferisce sistemi chiusi, gestiti da poche aziende che ne custodiscono il funzionamento. Non è una disputa tecnica da laboratorio ma una partita che decide chi avrà in mano gli strumenti più potenti dei prossimi anni, e con quali regole.

Accanto a questo scontro se ne muove un altro, ancora più delicato sul piano politico. Riguarda l’accesso della Cina alle puce americane, ovvero ai chip progettati negli Stati Uniti che rappresentano il motore stesso dell’intelligenza artificiale moderna. Qui entrano in scena i cosiddetti falchi anti Cina, cioè quella parte del mondo politico e industriale che spinge per limitare il più possibile la diffusione di queste tecnologie verso Pechino. Una posizione che si intreccia inevitabilmente con gli interessi di chi produce i chip e con quelli di chi sviluppa i modelli.

Ed è proprio in questo incrocio che la figura di Jensen Huang diventa centrale. Nvidia si trova esattamente nel punto in cui si sovrappongono la questione dei modelli aperti e quella delle esportazioni verso la Cina. Per questo motivo ogni scossone che riguarda il suo leader viene letto da molti come un tassello di una partita più grande, con Anthropic e i sostenitori dell’IA chiusa da un lato e i difensori di un approccio più aperto dall’altro.

Al di là delle ipotesi di complotto, sul tavolo restano dunque due fronti ben concreti che dividono la Silicon Valley. Il primo riguarda il futuro dei modelli aperti, il secondo la possibilità per la Cina di continuare ad accedere ai chip americani.

Fonte: TecnoAndroid