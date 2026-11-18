Il primo Googlebook staccabile firmato Lenovo potrebbe finalmente avere una data di uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, Lenovo Googlebook Duet 13 arriverà sul mercato a gennaio 2027 con una tastiera rimovibile, un cavalletto posteriore, un pennino e perfino un mouse wireless abbinato nel colore. Non è un dettaglio da poco, perché il dispositivo potrebbe essere tra i primi Googlebook staccabili in assoluto a raggiungere i negozi e quindi uno dei modelli più osservati del prossimo inverno.

Per capire come mai l’attesa sia cresciuta così tanto bisogna fare un piccolo passo indietro. La prima ondata di Googlebook ha debuttato a settembre, ma all’appello mancava un nome piuttosto atteso. Il convertibile di Lenovo, già comparso in diverse fughe di notizie nelle settimane precedenti, non è mai salito sul palco della presentazione. Un’assenza che ha lasciato parecchi appassionati con qualche domanda, considerando quanto materiale fosse circolato fino a quel momento e quanto sembrasse vicino il suo arrivo.

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Tre nuovi render e un nome finalmente ufficiale

A chiarire buona parte dei dubbi ci ha pensato Evan Blass, uno dei leaker più affidabili quando si parla di anticipazioni nel mondo della tecnologia. Su X ha pubblicato tre nuovi render del dispositivo e li ha accompagnati con due informazioni piuttosto importanti. La prima riguarda il periodo di lancio, fissato per gennaio. La seconda riguarda invece la denominazione commerciale con cui il prodotto verrà presentato al pubblico, ovvero proprio Lenovo Googlebook Duet 13.

Fino a poco tempo fa lo stesso modello circolava con un’altra sigla, cioè Lenovo Googlebook Duet m. Questo nome era emerso ad agosto all’interno del database del Bluetooth SIG, uno di quei passaggi tecnici che spesso precedono di qualche mese il debutto di un nuovo dispositivo. In pratica il tablet con tastiera era già noto agli addetti ai lavori, ma senza un’identità definitiva e senza una finestra temporale precisa. Adesso entrambi i tasselli sembrano essere andati al loro posto e il cambio di nome suggerisce che il progetto abbia ormai raggiunto una forma vicina a quella finale.

Cosa raccontano le immagini del Googlebook Duet 13

I render diffusi permettono di farsi un’idea abbastanza concreta del prodotto. In primo piano c’è la tastiera staccabile, elemento che definisce la natura stessa del dispositivo e che consente di passare dall’uso come portatile a quello come tablet semplicemente separando le due parti. Sul retro compare un cavalletto integrato, utile per tenere lo schermo in piedi su una scrivania o su un tavolo senza bisogno di custodie aggiuntive.

Nelle immagini trova spazio anche un pennino, un accessorio che lascia intuire un’attenzione particolare verso chi prende appunti a mano, disegna o preferisce interagire direttamente con il display. Ma il particolare forse più curioso riguarda il mouse wireless coordinato nel colore con il resto del dispositivo. Una scelta che punta chiaramente sulla coerenza estetica dell’intero pacchetto, come se Lenovo volesse proporre un piccolo ecosistema di accessori pensati per lavorare insieme anziché un semplice tablet con tastiera. Messi insieme, questi elementi tracciano il profilo di un Googlebook versatile, pensato per adattarsi a contesti diversi senza costringere a scegliere tra la comodità di un portatile e la praticità di un tablet. Il nuovo Googlebook Duet 13 potrebbe quindi diventare uno dei primi Googlebook staccabili disponibili sul mercato e raccogliere l’eredità di un debutto rimandato rispetto al resto della famiglia arrivata a settembre.

Fonte: TecnoAndroid