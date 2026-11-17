Su WhatsApp Beta stanno arrivando i messaggi di testo visualizzabili una volta, una funzione rimasta per mesi dietro le quinte e ora finalmente comparsa sugli smartphone di un buon numero di tester. Il meccanismo è lo stesso già noto per foto, video e note vocali: il destinatario legge il contenuto e subito dopo il messaggio sparisce dalla conversazione. Il team della celebre app di messaggistica continua quindi a lavorare senza sosta, e come accade di solito ogni novità passa prima dal programma di prova, sia nella fase di sviluppo sia in quella di test vera e propria, prima di approdare alla versione destinata a tutti.

Dalle foto ai vocali, adesso tocca al testo

Per capire la portata della novità conviene fare un passo indietro. Durante l’estate del 2021 WhatsApp aveva introdotto la possibilità di inviare foto e video che si potevano aprire una sola volta. Circa un paio di anni più tardi la stessa opzione era stata estesa ai messaggi vocali, completando il quadro dei contenuti multimediali. Mancavano soltanto i messaggi scritti, e proprio su questi si è concentrato il lavoro più recente in chiave privacy.

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Le prime tracce dei preparativi risalgono all’inizio di giugno 2026, quando nel codice di WhatsApp Beta erano emersi i primi indizi dell’ampliamento. L’idea era chiara fin da subito: permettere di spedire un testo il cui contenuto scompare nel momento in cui chi lo riceve lo ha letto. Sono passati circa cinque mesi da quelle evidenze iniziali e ora il rollout sembra davvero partito.

Come funziona l’opzione Visualizza una volta

La procedura è piuttosto semplice e non richiede passaggi complicati. Basta entrare in una chat, scrivere il messaggio e tenere premuto a lungo il pulsante di invio. A quel punto spunta l’opzione Visualizza una volta, che si occupa di tutto il resto. Selezionandola, il messaggio parte con la classica etichetta riservata a questo tipo di contenuti, che in questo caso diventa “(1) Testo”. Chi lo riceve vede invece comparire una notifica con la dicitura “(1) Messaggio di testo”.

Aprendo la notifica, oppure entrando direttamente nella conversazione, il destinatario si trova davanti il solito riquadro dedicato ai contenuti a visualizzazione singola, sempre con la scritta “(1) Testo”. Al primo tocco su un messaggio di questo genere compare una schermata che illustra il funzionamento della funzione. Viene spiegato che, per una maggiore riservatezza, il testo si può leggere una sola volta e che, una volta chiuso, non sarà più visibile nella chat. L’avviso precisa anche che non è possibile condividerlo, inoltrarlo, salvarlo né catturarlo con uno screenshot.

Il contenuto vero e proprio si apre all’interno di una schermata nera. Dopo la lettura, nella conversazione resta soltanto la classica indicazione “Messaggio aperto”, esattamente come succedeva finora con vocali, foto e video della stessa categoria.

Versioni coinvolte e arrivo sul canale stabile

I messaggi di testo visualizzabili una volta sono in distribuzione per una parte dei tester a partire dalla versione 2.26.45.6 di WhatsApp Beta per Android. La novità è comparsa anche con la successiva build 2.26.45.10, segnale che l’attivazione dipende da una componente lato server e da un rilascio graduale più ampio. Non basta quindi aggiornare l’app per vederla subito disponibile. Nelle prossime settimane l’opzione verrà estesa anche al canale stabile, raggiungendo così tutti gli utenti.

Per installare WhatsApp su un dispositivo Android o portarlo all’ultima versione disponibile è sufficiente aprire la pagina dell’applicazione sul Google Play Store e toccare “Installa” oppure “Aggiorna”. Chi invece vuole provare in anteprima le novità future può iscriversi al programma beta dell’app e scaricare WhatsApp Beta per Android. Se il programma dovesse risultare temporaneamente al completo, resta comunque la strada dell’installazione manuale dei relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid