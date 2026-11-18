Con macOS 27.3 beta 2 Apple interviene su uno dei permessi più sensibili dell’intero sistema operativo, l’accesso completo al disco del Mac, e lo rende più chiaro e decisamente più granulare. L’idea di fondo è semplice ma importante: offrire all’utente un controllo più preciso su quali applicazioni e quali cartelle possono davvero mettere le mani sui suoi dati. È un tema che pesa ancora di più nel momento in cui a chiedere permessi così ampi sono strumenti come gli agenti AI, pensati per muoversi in profondità all’interno del computer.

La novità riguarda quindi la gestione delle autorizzazioni nel suo insieme, con un’impostazione che punta a ridurre le concessioni fatte un po’ alla cieca e a rendere più leggibile quello che succede dietro le quinte.

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Un permesso delicato che cambia struttura

Il Full Disk Access è da sempre una delle voci più delicate di macOS. Concederlo a un’app significa, in pratica, esporre tutto quello che si trova sul Mac, senza particolari distinzioni. Documenti, archivi, file personali: una volta dato il via libera, il programma che lo ha ottenuto ha davanti a sé l’intero contenuto della macchina. Non stupisce allora che Apple abbia deciso di rimetterci mano proprio in questa fase di sviluppo.

Nella seconda beta di macOS 27.3 l’intervento non si ferma però all’accesso al disco. Cambia anche il permesso chiamato Device Control and Data Access, che viene diviso in due impostazioni separate. Da una parte c’è System & App Protection Override, dall’altra Accessibility. Al posto di un unico interruttore che raccoglieva funzioni diverse, il sistema presenta così due voci distinte, ognuna con il proprio ambito.

Come si concedono adesso le autorizzazioni

Anche la procedura per assegnare i permessi viene rivista e diventa unica. Il meccanismo prevede che si scelga l’app richiedente da un elenco, senza percorsi alternativi o passaggi sparsi in punti diversi delle impostazioni. Un approccio più lineare, che rende l’operazione meno dispersiva anche per chi non ha grande familiarità con i menu di sistema.

C’è poi un aspetto più sottile ma rilevante. Il sistema accompagna l’utente nel concedere l’accesso solo a ciò che serve davvero al proprio flusso di lavoro. Nel caso di System & App Protection Override la selezione riguarda le singole applicazioni, mentre per il Full Disk Access la scelta si sposta sulle cartelle. In questo modo non è più necessario aprire tutto il disco a un programma che magari ha bisogno di lavorare soltanto su una porzione ben precisa dei file.

Più trasparenza e l’opzione chiedi ogni volta

Arriva inoltre una maggiore visibilità su quello che un’app otterrebbe ricevendo permessi completi. Prima di dare l’autorizzazione diventa più chiaro a quali dati potrebbe accedere e che tipo di controllo eserciterebbe sul Mac. Un passaggio che aiuta a prendere decisioni più consapevoli, soprattutto quando la richiesta arriva da software particolarmente invasivi.

Tra le novità compare anche l’opzione chiedi ogni volta, che sposta la responsabilità sull’applicazione stessa: invece di avere un accesso permanente, sarà l’app a dover domandare il permesso solo nel momento in cui le serve davvero. Infine, quando un’applicazione ne controlla un’altra tramite System & App Protection Override, sul Mac compare un apposito indicatore di trasparenza che segnala l’operazione in corso.

Fonte: TecnoAndroid