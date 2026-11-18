Sony BRAVIA 3 II arriva su Amazon a 739 euro invece dei 969 di listino, con un taglio di 230 euro che rende molto più accessibile un televisore da 55 pollici dotato di specifiche da categoria superiore. Il vero punto di forza è il processore XR, di norma riservato ai modelli Sony più costosi, affiancato da un pannello a 120Hz nativi, da porte HDMI 2.1 su tutti gli ingressi e da Google TV con Gemini integrato.

Il modello, identificato dalla sigla 55XR32M2, fa parte della gamma 2026 ed è stato lanciato da poco. Fino a qualche tempo fa una combinazione del genere a questa cifra sembrava difficile da immaginare, soprattutto per chi possiede una PlayStation 5 e cerca un TV davvero pensato anche per il gioco. Sony è riuscita a portare tecnologie premium in un prodotto di fascia media, e il modo in cui lo ha fatto merita uno sguardo più da vicino.

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Sony BRAVIA 3 II e il processore XR come cuore del progetto

Il pannello è un LCD 4K UHD con retroilluminazione Direct LED, quindi senza local dimming e senza mini LED. Sony ha preferito concentrare gli sforzi sull’elaborazione video anziché sulla parte hardware della retroilluminazione, inserendo in questo televisore il processore XR ereditato direttamente dai modelli di punta del catalogo. Grazie all’elaborazione basata su intelligenza artificiale, il chip si occupa di restituire colori intensi, una luminosità naturale e movimenti fluidi.

Per la resa cromatica entra in gioco la tecnologia XR Triluminos Pro, mentre XR Clear Image gestisce l’upscaling dei contenuti a bassa risoluzione riducendo allo stesso tempo il rumore digitale. Il supporto HDR è completo e comprende HDR10, HLG e Dolby Vision. A contenere l’effetto sfocato nelle sequenze d’azione più concitate ci pensa invece il sistema Motionflow XR.

Sotto la scocca lavora il nuovo SoC MediaTek Pentonic 800, affiancato da quattro porte HDMI 2.1 a 48Gbps, tutte compatibili con il 4K a 120fps. Completano la dotazione il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3, con il sistema operativo Google TV arricchito dall’assistente Gemini.

Gaming, audio e passi avanti rispetto al modello precedente

Sul fronte videoludico Sony BRAVIA 3 II si rivolge in modo esplicito a chi gioca con PlayStation 5 o desidera un’esperienza particolarmente reattiva. Il supporto a Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode e FreeSync lo rende una scelta solida anche per le sessioni competitive. Rispetto al predecessore della gamma i miglioramenti sono sostanziali, visto che il processore passa da X1 a XR, la frequenza di aggiornamento raddoppia da 60 a 120Hz e debutta il nuovo chip Pentonic 800.

L’unico vero compromesso riguarda il comparto audio, affidato a due altoparlanti bass reflex per 20W complessivi. Dolby Atmos e DTS:X sono supportati a livello di elaborazione grazie ai trasduttori X Balanced Speaker, ma l’hardware non è costruito per offrire un suono realmente immersivo. Proprio per questo l’uscita eARC diventa preziosa per chi intende abbinare al televisore una soundbar esterna.

Prezzo e durata dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del televisore si aggira in genere intorno ai 969 euro, ma su Amazon è disponibile in questo momento a 739 euro. Lo sconto del 24% si traduce in un risparmio concreto di 230 euro su un modello che integra soluzioni solitamente riservate a TV di fascia superiore. La promozione resta valida fino al 30 novembre 2026.

Su altri store europei varianti simili di Sony BRAVIA 3 II si attestano attorno agli 800 euro, motivo per cui la proposta di Amazon figura tra le più convenienti oggi reperibili sul mercato italiano per questo modello da 55 pollici.

Fonte: TecnoAndroid