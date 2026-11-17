Microsoft ha ammesso che gli aggiornamenti di Windows rilasciati a partire dal Patch Tuesday di ottobre 2026 stanno causando problemi di prestazioni e di stabilità su SQL Server. La conferma è arrivata mercoledì con un aggiornamento della dashboard dedicata allo stato di salute delle release di Windows, e il quadro descritto dall’azienda non è dei più tranquilli per chi gestisce database in ambito aziendale. All’origine di tutto ci sono alcune query che, una volta terminate, lasciano aperte le connessioni invece di chiuderle. Queste connessioni si accumulano e con il passare del tempo finiscono per rallentare in modo progressivo l’intero server.

Il problema delle connessioni che restano aperte

Nel dettaglio, il difetto colpisce le query dei linked server di SQL Server che si appoggiano ai provider OLE DB per collegarsi a database esterni. Secondo quanto spiegato da Microsoft, tra le connessioni sicuramente interessate figurano quelle verso Oracle e PostgreSQL. Negli ambienti coinvolti gli amministratori potrebbero notare un numero crescente di connessioni aperte verso i database esterni, anche quando le query collegate non sono più in esecuzione. Si tratta quindi di un malfunzionamento subdolo, che non esplode all’improvviso ma logora le prestazioni giorno dopo giorno.

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Per tamponare la situazione esistono un paio di strade, anche se nessuna è davvero risolutiva. Gli amministratori possono chiudere manualmente le connessioni rimaste appese oppure riavviare il servizio SQL per recuperare temporaneamente stabilità e velocità. Il rovescio della medaglia è che queste operazioni possono interrompere le query attive e comunque non eliminano il problema alla radice, perché dopo un po’ il fenomeno si ripresenta.

Il bug riguarda sia i sistemi client come Windows 10 e Windows 11 sia le piattaforme server, da Windows Server 2012 in avanti. Microsoft ha fatto sapere che la correzione arriverà con un aggiornamento straordinario, distribuito fuori dal normale calendario nei prossimi giorni. Nel frattempo gli amministratori IT possono rivolgersi a Microsoft Support for Business per ottenere una mitigazione in grado di contenere il problema in attesa della patch definitiva.

Non è il primo inciampo degli ultimi mesi

Quella di queste settimane non è una novità isolata per SQL Server. Già a settembre Microsoft aveva condiviso una soluzione temporanea per i crash di SQL Server su alcuni sistemi Windows Server 2025, legati a modifiche recenti nella gestione della memoria. In quel caso il difetto si manifestava quando era attiva la policy di Windows chiamata Lock Pages in Memory, conosciuta anche con la sigla LPIM.

Le conseguenze di quel bug erano parecchio fastidiose. Si andava dai crash dump di SQL Server ai servizi che si fermavano o ripartivano senza preavviso, passando per errori durante le operazioni di manutenzione dei database, corruzioni della memoria ed eccezioni di violazione di accesso con codice di errore 0xC0000005.

E i grattacapi non si fermano ai database. Proprio ieri l’azienda ha confermato le segnalazioni secondo cui gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2026 non riescono a installarsi sui sistemi Windows 11 dove era già presente l’aggiornamento di anteprima di ottobre. Gli utenti coinvolti si trovano davanti ai codici di errore 0x80070306, 0x800f0989 oppure 0x800f0993.

Fonte: TecnoAndroid