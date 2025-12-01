WhatsApp: attenti alla super truffa che colpisce ogni giorno

Tutti quanti noi sul nostro smartphone senza alcun dubbio abbiamo installato WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea è presente infatti su quasi tutti i dispositivi circolanti sul pianeta e gode di una popolarità davvero senza precedenti, il merito è tutto del team di sviluppo che nel corso dell’ultimo decennio ha trasformato WhatsApp in una vera e propria piazza digitale che permette a tutti gli utenti di restare in contatto praticamente in diretta.

Tutto ciò si traduce in un traguardo decisamente unico, WhatsApp vanta infatti un bacino di utenti che ha superato quota 2 miliardi ormai da diverso tempo e che continua a crescere davvero senza sosta, tutto ciò purtroppo però nasconde un lato scuro decisamente problematico, tra tutti questi utenti infatti sono presenti alcuni utenti poco raccomandabili che creano problemi ogni giorno, stiamo parlando dei truffatori, questi ultimi infatti non usano WhatsApp per scambiare i messaggi bensì per cercare di ingannare le vittime ignare di quello che sta succedendo.

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Ovviamente laddove ci sono i truffatori sono presenti anche le truffe, non a caso le truffe online hanno sbarcato su WhatsApp ormai da diverso tempo e colpiscono molti utenti praticamente tutti i giorni, il fenomeno è arrivato anche qui in Italia e sta creando davvero molti problemi a tante persone, oggi vi parliamo dell’ultima truffa arrivata in circolazione.

La truffa del falso guadagno facile

La truffa di cui vi parliamo oggi consiste nell’essere aggiunti senza preavviso all’interno di un gruppo dove vi verrà proposto di guadagnare facilmente mettendo like ad alcuni video su YouTube, i truffatori si spaccheranno infatti per dei collaboratori ufficiali della piattaforma inviando dei bonifici di qualche decina di euro in cambio dei vostri like, dopodiché però vi chiederanno di inviare qualche centinaio di euro a vostra volta, promettendovi la restituzione della somma con gli interessi, il tutto parlando di un falso schema crescente di guadagni.

Ovviamente la truffa scatta proprio in quel momento, poiché non appena inviati i vostri soldi non farebbero mai più ritorno nelle vostre tasche.