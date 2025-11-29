Whatsapp: attenti al nuovo gruppo truffa svuota conto

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi sicuramente WhatsApp, la piattaforma ci permette di rimanere connessi con una molteplicità di utenti costantemente dal momento che ci permette di scambiare i messaggi praticamente in tempo reale, la piattaforma ovviamente annovera un numero di account attivi davvero impressionante conquistati nel corso degli anni, grazie alle funzionalità sempre al passo coi tempi che ovviamente hanno conquistato utenti dopo utenti, il mercato della messaggistica.

Purtroppo, però, tutta questa enorme mole di utenti espone questi ultimi a rischi impliciti correlati ad alcuni utenti che fanno un utilizzo decisamente scorretto di questa applicazione, stiamo parlando ovviamente dei truffatori dal momento che questi ultimi spacciandosi per enti pubblici o peraltro riescono a estorcere denaro con l’inganno le loro vittime, da diverso tempo, infatti le truffe online utilizzano anche WhatsApp, poiché ovviamente vera disposizione una mole di utenti incredibile come quella presente per i truffatori può rappresentare una vera e propria risorsa per aumentare le probabilità di successo.

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Il fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e sta colpendo tantissime persone praticamente ogni giorno, si tratta di un pericolo subdolo che colpisce tutti quanti sfruttando inganni decisamente sottili ma che alla fine portano alla perdita di somme di denaro importanti, oggi vi raccontiamo dell’ultima truffa che sta davvero creando problemi a molte persone.

Truffa WhatsApp ingegnosa

Per svolgere questa truffa, gli utenti in questione si spacciano per dei collaboratori YouTube e aggiungono le loro vittime all’interno di falsi gruppi per guadagnare somme di denaro facilmente, nello specifico viene proposta la vittima di ottenere soldi facili mettendo like ad alcuni video e in cambio i truffatori inviano realmente dei bonifici di qualche decina di euro, dopodiché però i truffatori propongono al malcapitato di aumentare i propri guadagni chiedendogli di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendone la restituzione con degli interessi stratosferici, ovviamente la truffa scatta proprio in questo momento poiché quei soldi non farebbero mai più ritorno.