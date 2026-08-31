WhatsApp, arriva il filtro To You per menzioni e risposte

Chi passa le giornate dentro gruppi affollati su WhatsApp sa bene quanto sia facile perdere il filo, e proprio da qui nasce il nuovo filtro chiamato To You, spuntato nella beta Android dell’app. L’idea è semplice quanto utile: raccogliere in un unico spazio tutte le conversazioni in cui qualcuno ha citato l’utente oppure ha risposto direttamente a un suo messaggio. Niente caccia al tesoro tra decine di chat, insomma, ma un contenitore che fa ordine nel caos delle menzioni.

La funzione è stata individuata all’interno del codice della beta di WhatsApp per Android 2.26.34.4. Non è ancora attiva, nemmeno per chi partecipa ai programmi di test, quindi resta materiale da laboratorio. Il meccanismo però appare già delineato con una certa chiarezza, al punto che si intuisce senza troppa fatica come cambierà la gestione quotidiana dei messaggi per chi ha la casella sempre piena.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il filtro To You e perché è diverso dagli altri

I filtri già presenti in WhatsApp lavorano per categorie, dividendo le conversazioni in base alla loro tipologia. To You sceglie invece una strada trasversale, che ignora le etichette e guarda a un solo criterio: qualcuno si è rivolto direttamente all’utente? Se la risposta è sì, la chat finisce lì dentro.

Dentro quel filtro possono quindi convivere chat di gruppo e conversazioni delle Community, senza distinzioni. L’unica condizione è che ci sia stata un’interazione mirata, ossia una menzione con la chiocciola oppure una risposta a un messaggio scritto dall’utente. È una selezione automatica, non serve impostare nulla manualmente né marcare le conversazioni una per una.

Il ragionamento dietro la scelta è piuttosto lineare. In un gruppo con centinaia di messaggi al giorno, una menzione rischia di scomparire nel giro di pochi minuti, sepolta sotto vocali, foto e battute. Chi apre l’app dopo qualche ora si ritrova davanti a un muro di notifiche e deve scorrere all’indietro per capire se qualcuno lo stava effettivamente cercando. Con To You quel passaggio salta del tutto.

A chi serve davvero questa novità di WhatsApp

Il beneficio più evidente riguarda chi vive dentro molte conversazioni collettive, dai gruppi di lavoro a quelli scolastici, passando per le Community più movimentate. In questi contesti la menzione è spesso l’unico modo per richiamare l’attenzione di una persona specifica, ma funziona solo se chi la riceve riesce poi a trovarla. Un filtro dedicato trasforma quel richiamo in qualcosa di concreto e recuperabile anche a distanza di tempo.

C’è poi un altro elemento che rende la novità ancora più sensata, e riguarda l’evoluzione parallela delle menzioni stesse. WhatsApp sta infatti lavorando alla possibilità di menzionare tutti i partecipanti di un gruppo in un colpo solo, una funzione che, se usata con leggerezza, può moltiplicare in fretta il numero di notifiche. Avere uno strumento che filtra e organizza diventa quasi una necessità, più che un semplice comfort.

Da segnalare anche il fatto che le risposte dirette rientrino nel conteggio. Non capita di rado che qualcuno replichi a un messaggio vecchio di ore, magari in una chat rimasta silenziosa a lungo. In quel caso la conversazione non finisce necessariamente in cima all’elenco per l’utente che sta consultando l’app in quel momento, e il rischio di lasciarla lì è concreto. Il filtro dovrebbe intercettare anche questi casi.