WhatsApp amplia il catalogo di GIF con un nuovo motore di ricerca

Un cambiamento apparentemente marginale si prepara ad avere un impatto significativo sull’esperienza quotidiana di WhatsApp. A partire dalla seconda metà dell’anno, la piattaforma introdurrà un nuovo sistema per la ricerca e la condivisione delle GIF, con l’obiettivo di garantire continuità del servizio e ampliare le opzioni disponibili per una community che conta miliardi di utenti attivi.

La novità è emersa all’interno di una versione beta dell’app per iOS, identificata come 25.24.77. In questo aggiornamento compare non solo un nuovo motore di ricerca per le GIF, ma anche un layout rivisto. L’interfaccia è stata pensata per rendere più immediata l’individuazione dei contenuti, riducendo il numero di scorrimenti necessari e mostrando in ogni schermata un numero maggiore di risultati. L’effetto pratico è una ricerca più rapida e visivamente più ordinata.

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Perché WhatsApp cambia provider

Il passaggio non nasce da una scelta strategica autonoma, ma da una necessità tecnica. Tenor ha annunciato l’interruzione delle proprie API a partire dal 30 giugno 2026, avviando già da tempo una fase di dismissione progressiva. In questo scenario, WhatsApp si è trovata a dover individuare un’alternativa per evitare interruzioni del servizio.

La soluzione individuata prevede l’integrazione di Klipy, che andrà ad affiancare Giphy. La presenza di due fornitori consente di distribuire il carico e ridurre il rischio di rallentamenti o indisponibilità, assicurando un flusso continuo di contenuti animati. Siamo di fronte a decisioni che erano state già prese in passato e che consentiranno a WhatsApp di implementare una novità molto importante per gli utenti ai fini di poter selezionare un quantitativo più ampio e diversificato di GIF. Sarà ovviamente difficile riuscire a quantificare in dati l’impatto che avrà questa novità, in quanto ad oggi non c’è modo di sapere quante GIF gli utenti inviano ogni giorno all’interno delle chat. Si tratta comunque di un aggiornamento importante che piacerà sicuramente al pubblico.