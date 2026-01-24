Webinar, formazione e consapevolezza: la nuova era della conoscenza digitale

Dal 29 gennaio prende forma un calendario di webinar pensato per accompagnare il mondo professionale italiano dentro una nuova fase della trasformazione digitale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra AgID e DAMA Italy e si propone di rendere la cultura del dato qualcosa di concreto, operativo e accessibile. Il primo incontro non sarà una semplice introduzione. Si tratterà invece di un momento di orientamento utile a chiarire obiettivi, direzione del progetto e opportunità che si aprono per aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti.

Il cuore del programma ruota attorno a temi che ormai definiscono il presente. Parliamo di qualità delle informazioni, strumenti tecnologici per la gestione dei dati, alfabetizzazione digitale per le piccole e medie imprese, norme europee sull’AI e responsabilità etica. L’idea è quella di costruire un linguaggio comune tra chi produce dati, chi li utilizza e chi deve governarli. I webinar diventano così spazi di confronto e aggiornamento, capaci di colmare il divario tra innovazione tecnologica e preparazione culturale.

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Webinar e Data Governance Act, il dato come bene collettivo

Al centro dell’intero ciclo c’è l’applicazione concreta del Data Governance Act. Si tratta della normativa europea che mira a creare regole chiare per il riutilizzo dei dati e per i modelli di intermediazione. L’obiettivo? Favorire la circolazione delle informazioni in modo sicuro e trasparente, permettendo a cittadini e imprese di contribuire allo sviluppo di servizi e soluzioni innovative. Il dato quindi, smette di essere un patrimonio chiuso dentro singoli archivi e diventa una risorsa condivisa capace di generare benefici diffusi.

Le ricadute toccano settori importanti come sanità, mobilità, ambiente, pubblica amministrazione e industria. Tutti ambiti in cui una gestione più efficiente delle informazioni può ridurre i costi, velocizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi. Il primo webinar vedrà la partecipazione dei vertici delle due organizzazioni promotrici. Essi illustreranno la visione complessiva del progetto e il ruolo strategico dei dati nello sviluppo economico.

L’iniziativa punta anche a rafforzare la posizione dell’Europa nel contesto globale. Lo scopo è quello di valorizzare un approccio che unisce innovazione tecnologica, tutela dei diritti e responsabilità sociale. Insomma, i webinar non sono solo appuntamenti formativi, ma veri e propri laboratori culturali in cui si costruisce una nuova idea di progresso digitale, più equilibrata e al lungo periodo.