Waymo ha deciso di togliere i propri robotaxi dalle autostrade di tutte le città statunitensi in cui opera, dopo che il Governo della California ha preso una posizione netta sui rischi per la sicurezza. La società del gruppo Alphabet, la stessa che controlla Google, ha spiegato tramite un portavoce di aver “temporaneamente limitato le operazioni autostradali” negli Stati Uniti per “valutarne le prestazioni”. La frenata arriva dopo una lunga serie di segnalazioni e qualche incidente di troppo.

Le auto a guida autonoma dell’azienda, pensate per fare a meno del tassista, non si sono dimostrate all’altezza del compito. Tra gli episodi più allarmanti ci sono bambini investiti e inversioni illegali, oltre a manovre ad alto rischio compiute di recente vicino a mezzi della polizia e a cantieri stradali. Per questo la California ha scelto di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli senza conducente sulle corsie ad alta velocità.

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Un problema che va oltre la California

La faccenda non riguarda soltanto lo stato californiano. Waymo aveva portato le sue vetture sulle autostrade anche a Phoenix in Arizona, a Miami in Florida e ad Austin in Texas, e con la diffusione del servizio erano aumentate pure le criticità. Negli Stati Uniti si è così aperto un dibattito vero e proprio sui pericoli legati ai taxi robotici, un settore su cui punta forte anche Elon Musk.

Il fondatore di Tesla vorrebbe infatti accelerare lo sviluppo dei Cybercab, il taxi a guida autonoma considerato uno dei pilastri della strategia futura della Casa americana, da sempre orientata alle nuove tecnologie. Secondo un’analisi di Boston Consulting Group dedicata all’evoluzione dei robotaxi, la flotta mondiale di veicoli autonomi potrebbe superare il milione di unità entro il 2035 e arrivare a tre milioni nello scenario più favorevole. Previsioni che, guardando a quanto successo a Waymo, sembrano piuttosto ottimistiche.

Il Dipartimento dei veicoli a motore, l’agenzia che in California si occupa della sicurezza stradale, è stato molto chiaro. Per un suo portavoce “le operazioni di guida autonoma di Waymo sulle autostrade rappresentano un pericolo imminente per la sicurezza pubblica“.

Il sorpasso alla polizia e i cantieri ignorati

A San Francisco sono circolate immagini diventate subito virali. Sulla Interstate 280 la California Highway Patrol aveva avviato un rallentamento del traffico per rimuovere alcuni detriti dalla carreggiata, con le auto di pattuglia a luci di emergenza accese dietro un camion da cantiere che procedeva piano. Un veicolo Waymo ha provato prima a superarle sulla sinistra, arrivando persino ad azionare la freccia, ed è stato fermato da una delle volanti. Poi ci ha riprovato sulla destra.

Gli agenti sono stati costretti a sterzare e a usare le proprie auto per bloccare fisicamente il robotaxi, che alla fine si è adeguato restando in coda insieme al resto del traffico fermo. L’episodio mette in luce quanto sia ancora complicato il rapporto tra il software di guida autonoma e i mezzi di soccorso in servizio.

Secondo il DMV la decisione è giustificata anche da altri “incidenti simili”. In uno di questi tre vetture Waymo hanno attraversato una zona di lavori in corso chiusa al traffico, su un’autostrada nei pressi di Burlingame nell’area della Baia di San Francisco. Situazioni che mostrano quanta strada ci sia ancora da percorrere prima di un utilizzo davvero affidabile di questa tecnologia.

Dal canto suo l’azienda ha precisato che gli episodi di Burlingame “non hanno provocato feriti né collisioni” e sostiene che i suoi mezzi siano coinvolti in un numero di incidenti inferiore del 95% rispetto a quelli dei conducenti umani. Waymo sta testando le proprie auto a Londra dal 2026 e punta ad allargare il servizio ad altri Paesi europei. Negli Stati Uniti però il divieto resterà valido finché la società non adotterà “misure correttive efficaci”.

Fonte: TecnoAndroid