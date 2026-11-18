Meta sta facendo provare ai propri dipendenti una nuova applicazione chiamata Takes, pensata per scommettere sull’esito di eventi e notizie senza però mettere in gioco denaro reale. Al posto dei soldi ci sono dei punti virtuali, e il meccanismo richiama da vicino quello dei mercati di previsione che negli Stati Uniti hanno raccolto un seguito notevole. Le informazioni arrivano da alcune persone vicine al progetto, che descrivono un’app ancora lontana dalla versione definitiva.

Il punto di partenza è proprio questo. Takes si trova in una fase sperimentale e circola soltanto all’interno dell’azienda, tra chi lavora a Menlo Park e dintorni. Non è affatto scontato che un giorno arrivi sugli smartphone del grande pubblico. Le aziende tecnologiche testano spesso idee che poi restano chiuse in un cassetto, e Meta non fa eccezione. Per ora quindi si parla di un esperimento interno, utile a capire se il concetto funziona e se le persone hanno davvero voglia di sfidarsi a colpi di pronostici.

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Come funziona Takes e cosa lo avvicina a Polymarket

Chi conosce Polymarket e Kalshi troverà parecchie somiglianze. Queste due piattaforme sono diventate molto popolari negli Stati Uniti proprio perché permettono di puntare su ciò che accadrà nel mondo, dalla politica all’attualità. Takes riprende la stessa logica di fondo ma la spoglia della componente economica, che è poi quella che rende le altre piattaforme così delicate da gestire.

Il funzionamento è piuttosto semplice. L’utente sceglie un evento, formula una previsione sul risultato e decide quanti crediti investire su quella ipotesi. Se il pronostico si rivela corretto, il bottino cresce e arrivano altri crediti. Se invece la previsione va a vuoto, i punti puntati vengono persi. Nessuna regola complicata, nessun sistema di quote particolarmente astruso da decifrare, almeno stando a quanto è emerso finora sulla versione in prova.

La differenza sostanziale rispetto ai concorrenti americani sta tutta lì, nell’assenza di denaro reale. Su Takes si vince e si perde, certo, ma quello che passa di mano non ha un valore economico. Una scelta che cambia parecchio la natura dell’esperienza e che sposta l’attenzione dal guadagno alla bravura nel leggere gli eventi.

I cred, una moneta che vale solo come reputazione

Meta ha deciso di dare un nome preciso a questi crediti. Si chiamano cred, abbreviazione di credibility, ovvero credibilità. Il termine non è stato scelto a caso, perché racconta bene a cosa servono davvero questi punti all’interno dell’app. Non sono una valuta da spendere né un premio da incassare, ma piuttosto una sorta di biglietto da visita di chi partecipa.

I cred infatti non possono essere convertiti in soldi in alcun modo. Non esiste un cambio, non c’è un negozio dove riscattarli e non si trasformano in sconti o vantaggi economici. Nella versione attualmente in fase di test hanno una sola funzione, quella di misurare quanto un partecipante sia abile nel prevedere gli eventi. Più cred si accumulano, più si dimostra di avere fiuto per come andranno le cose.

Il sistema in questo senso diventa una specie di classifica della lungimiranza. Chi azzecca con costanza i pronostici vede crescere il proprio saldo e quindi la propria credibilità agli occhi degli altri utenti, mentre chi sbaglia spesso vede il proprio punteggio assottigliarsi. Il valore dei cred, almeno per ora, coincide con la capacità di chi li possiede di prevedere correttamente gli eventi.

Fonte: TecnoAndroid