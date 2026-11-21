Meta sta riconsiderando l’obiettivo di arrivare alle emissioni nette zero entro il 2030, uno dei traguardi più ambiziosi che l’azienda si era data sul fronte climatico. L’ammissione compare nell’ultimo rapporto di sostenibilità del gruppo, lo stesso documento che certifica un aumento record delle emissioni di gas serra legato alla corsa ai data center per l’intelligenza artificiale. Un balzo così marcato in termini percentuali non l’ha registrato nessun altro colosso tecnologico impegnato nella stessa gara.

Il rapporto di sostenibilità 2026, pubblicato il 19 novembre 2026, si apre con un’introduzione firmata da Rachel Peterson, vicepresidente dei data center di Meta, e da Blair Swedeen, responsabile globale per il net zero e la sostenibilità. I due scrivono che “le ambizioni di lungo periodo non sono cambiate, ma è cambiato il contesto operativo”. E il motivo viene indicato senza giri di parole, perché la domanda di infrastrutture per l’AI “è cresciuta più rapidamente di quanto quasi chiunque avesse previsto”.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel testo i due dirigenti spiegano che la società sta rivalutando “tempistiche, sequenze e traguardi intermedi, inclusa la scadenza del 2030 per l’obiettivo di zero emissioni nette e i target di intensità a breve termine”, così da riflettere la situazione reale e mantenere i progressi trasparenti anno dopo anno.

Si tratta di un’ammissione pubblica tutt’altro che scontata, visto che Amazon, Google e Microsoft finora hanno confermato i loro impegni originari. Tutte queste aziende però hanno riconosciuto quanto sia complicato conciliare i propositi ambientali con la costruzione a ritmo serrato di data center su scala enorme. Nonostante gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili, Meta e i suoi rivali continuano spesso a puntare su strutture alimentate da elettricità prodotta bruciando gas naturale.

Le emissioni di Meta crescono più di quelle dei concorrenti

Secondo il rapporto, le emissioni totali di Meta sono passate da 15,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente nel 2024 a oltre 21,7 milioni nel 2025. Un’impronta annuale grosso modo paragonabile a quella dell’intero stato dell’Idaho e superiore a quella di stati come Hawaii, Maine, South Dakota e New Hampshire. La società attribuisce gran parte di questo incremento ai cosiddetti beni strumentali, come i server destinati ai data center.

In termini relativi l’aumento sfiora il 40% tra il 2024 e il 2025, la crescita annua più alta mai dichiarata da uno dei quattro grandi gruppi tecnologici statunitensi. Per fare un confronto, Microsoft ha comunicato un incremento del 25% della propria impronta complessiva, Google del 18% e Amazon del 16% nello stesso periodo. Va detto comunque che, in valore assoluto, Meta resta probabilmente tra le aziende del settore con l’impronta di carbonio più contenuta.

La strategia per centrare il net zero si è basata finora sullo sviluppo di nuovi progetti di energia rinnovabile per compensare le emissioni e sull’impiego di tecnologie per la rimozione del carbonio. Anche tenendo conto di questi sforzi, però, le emissioni nette sono salite da oltre 8,1 milioni a più di 11,8 milioni di tonnellate nel 2025, con un aumento del 45%.

Il nodo del consumo d’acqua

Sul fronte idrico il quadro è più sfumato. Il consumo d’acqua diretto delle strutture è sceso da 825 milioni di galloni nel 2024 a 790 milioni nel 2025. Un segnale positivo, ridimensionato però dall’aumento dei prelievi nelle zone soggette a stress idrico, passati da 198 a 246 milioni di galloni.

A crescere in modo netto è soprattutto l’acqua legata all’elettricità acquistata, cioè quella consumata dagli impianti che producono l’energia necessaria. In questo caso si è passati da 19 miliardi di galloni nel 2024 a oltre 26 miliardi nel 2025. Il dato conferma che per i data center la quota più pesante non arriva dal raffreddamento diretto, bensì dalle centrali che li riforniscono di corrente.

Un piccolo merito a Meta va comunque riconosciuto. È infatti l’unico hyperscaler a rendicontare il consumo idrico indiretto, un tema sempre più delicato man mano che i data center adottano sistemi di raffreddamento a circuito chiuso, che usano meno acqua alla fonte ma richiedono più elettricità per funzionare.

Fonte: TecnoAndroid