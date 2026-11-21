Un video generato con l’intelligenza artificiale in cui compare Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, è stato pubblicato su Instagram da Alexandr Wang, cioè proprio il responsabile dell’IA di Meta. Sui social i contenuti sintetici che ritraggono persone reali sono ormai routine, ma vedere un dirigente di primo piano di una grande azienda tecnologica usare il volto del numero uno di un diretto concorrente per una clip promozionale è tutta un’altra faccenda. E la cosa curiosa è che il filmato, almeno stando alle norme della piattaforma, è perfettamente in regola.

Altman vestito da mascotte nella clip per Muse

All’inizio di novembre Alexandr Wang ha condiviso un breve video pensato per promuovere Muse, l’agente di intelligenza artificiale di Meta rivolto al grande pubblico. La scena è quella di una videochiamata a quattro con lo stesso Wang, Mark Zuckerberg, Sam Altman e Jolly, la mascotte di Muse dall’aspetto vagamente umano. Il colpo di scena arriva quando Altman si collega e si presenta conciato esattamente come Jolly, con una tuta di pelliccia con cappuccio e il viso truccato per somigliare al tenero personaggio.

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La didascalia scelta per accompagnare il post è “When the homies meet about openai product strategy”, che tradotto suona più o meno come “quando gli amici si vedono per parlare della strategia di prodotto di OpenAI“. Una frecciata nemmeno troppo velata alla sfida tra agenti IA e al successo che Muse sta raccogliendo nelle ultime settimane.

Fino a pochi anni fa i contenuti costruiti con l’IA che imitavano persone in carne e ossa scatenavano dure prese di posizione pubbliche e in qualche caso persino minacce di azioni legali. Oggi invece fanno parte del panorama quotidiano dei feed, tanto che negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di metà mandato, diversi gruppi politici hanno investito cifre milionarie in pubblicità create con l’intelligenza artificiale per attaccare gli avversari.

Per spingere Muse il manager ha scelto una linea che qualcuno ha definito anti PR, fatta di centinaia di post e di uscite come quella in cui ha bollato come “corposlops” gli esperti di marketing più tradizionali. Resta il fatto che un dirigente di una big tech che pubblica una clip artificiale con il volto di un rivale non si vede tutti i giorni, specie su una piattaforma finita da poco nel mirino delle critiche proprio per i contenuti prodotti con l’IA.

Le regole di Meta e il caso Mia Goth

A ottobre, per fare un esempio, su Instagram era circolata parecchio un’immagine sintetica che ritraeva l’attrice Mia Goth, protagonista di Pearl. Il suo rappresentante aveva definito “incomprensibile” che la piattaforma ne avesse consentito la diffusione invece di concentrarsi sulla “tutela e l’integrità dell’immagine di un personaggio pubblico”. Altre celebrità, tra cui Scarlett Johansson, finiscono regolarmente al centro di immagini IA a sfondo sessuale, e in passato Meta ha rimosso alcuni account che si spacciavano per altre persone sfruttandone l’aspetto.

Va detto che Meta obbliga a etichettare come contenuti IA i video generati artificialmente che mostrano persone, e infatti il post di Wang porta questa indicazione. Per le immagini statiche però non esiste alcun vincolo, motivo per cui la foto di Mia Goth girava senza nessuna segnalazione. A peggiorare il quadro c’era il fatto che a condividerla fosse stato un account di fan dotato del badge blu di verifica assegnato da Instagram.

Il portavoce di Meta Tracy Clayton ha ricordato che la clip di Wang è contrassegnata come contenuto IA e ha aggiunto che Altman ha reso disponibile la propria immagine per la creazione di materiale con l’intelligenza artificiale. Era già successo quando OpenAI aveva lanciato l’app Sora, che in poco tempo si era riempita di video falsi con protagonista proprio il suo amministratore delegato. OpenAI invece non ha risposto alle richieste di commento su un filmato che, secondo le regole di Meta, è del tutto lecito.

Fonte: TecnoAndroid