Oggi siede sulla poltrona più importante di Cupertino, ma John Ternus non è diventato CEO di Apple per caso. Ci è arrivato dopo una transizione durata diversi anni al fianco di Tim Cook e con un quarto di secolo di carriera in azienda alle spalle. La sicurezza che può mostrare adesso, però, ha poco o nulla a che vedere con il suo ingresso in Apple 25 anni fa, quando a farsi sentire era soprattutto la sindrome dell’impostore.

John Ternus: circondato da “tanta gente brillante”

Nel 2001 Ternus aveva 26 anni e muoveva i primi passi come ingegnere meccanico nella società della mela. Aveva già alle spalle un’esperienza in un’azienda che sviluppava sistemi di realtà virtuale, ma la laurea in Ingegneria Meccanica all’Università della Pennsylvania era ancora piuttosto recente. Ed è proprio in quell’ateneo che, davanti agli studenti del 2024, ha raccontato come andarono quei primi giorni in azienda.

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Ha descritto l’arrivo in Apple come un’esperienza emozionante ma anche intimidatoria. Non tanto per la responsabilità di lavorare lì, quanto per le persone che aveva intorno. Il nuovo numero uno di Cupertino ha ammesso di non essere sicuro di appartenere a quel posto. Attorno a lui c’erano ingegneri straordinariamente intelligenti, sicuri di sé e con più conoscenze delle sue, e questo lo spingeva a chiedersi se fosse davvero pronto per un ambiente del genere. A un certo punto arrivò perfino a convincersi di non essere all’altezza.

È una sensazione che moltissime persone conoscono bene quando cominciano un nuovo impiego. In psicologia si chiama appunto sindrome dell’impostore e nel caso di Ternus veniva amplificata dal contesto, perché Apple, pur essendo ancora lontanissima da ciò che è oggi, figurava già tra le principali aziende tecnologiche del pianeta.

Fiducia e umiltà possono andare d’accordo

Il giovane ingegnere avrebbe potuto cedere a quella pressione che si era imposto da solo e lasciare tutto. Invece John Ternus non si è fatto paralizzare e ha trasformato la paura in un’occasione per crescere e imparare all’interno dell’azienda.

I suoi primi incarichi nella Apple dei primi anni Duemila riguardavano il Cinema Display, il monitor per Mac la cui prima versione era arrivata sul mercato appena due anni prima. Lavorandoci, si trovò di fronte a diverse sfide tecniche che gli insegnarono ad affrontare i problemi da prospettive differenti, mentre la fiducia nei propri mezzi cresceva poco alla volta.

Da quell’esperienza è nata una lezione che ha voluto condividere con i ragazzi della sua vecchia università: partire sempre dal presupposto di essere intelligenti quanto chiunque altro nella stanza, senza però mai dare per scontato di sapere quanto gli altri. Secondo il manager questo approccio regala la sicurezza necessaria per andare avanti, senza rinunciare all’umiltà che serve per fare domande e continuare a imparare. E i risultati sembrano proprio dargli ragione.

Nel 2013 è stato promosso vicepresidente dell’ingegneria hardware, nel 2021 è diventato vicepresidente senior e massimo responsabile di quell’area e infine, in questo 2026, è stato nominato amministratore delegato. Oggi occupa l’ufficio che per 15 anni è appartenuto a Tim Cook e che prima ancora era stato di Steve Jobs. A 51 anni, dopo aver dedicato mezza vita ad Apple, di motivi per sentirsi sicuro di sé ne ha più che a sufficienza.

Fonte: TecnoAndroid