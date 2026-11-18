Il Cybercab arriverà anche in Europa, almeno sul fronte produttivo. Tesla ha scelto Giga Berlin, lo stabilimento di Grünheide alle porte della capitale tedesca, per costruire il suo robotaxi. Sul piatto c’è un investimento iniziale di circa 3 miliardi di euro e un obiettivo ambizioso, un milione di vetture l’anno. Le prime unità dovrebbero uscire dalla linea nel 2029.

L’annuncio è arrivato lunedì dal direttore dell’impianto André Thierig con un post su X, dopo che la decisione era già stata comunicata ai dipendenti. Qualche ora prima l’ingegnere dell’automazione Steven Scholtysek aveva lasciato intendere che il via libera fosse arrivato direttamente da Elon Musk la settimana precedente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una nuova hall grande il doppio della fabbrica attuale

Il primo stanziamento servirà a realizzare un nuovo capannone produttivo a nord del sito esistente, affiancato da alcuni edifici accessori e da un secondo impianto per il trattamento delle acque reflue. Si parla di circa 500.000 metri quadrati, più o meno il doppio dell’edificio principale oggi operativo. Thierig lo ha descritto come le fondamenta per la fabbrica Tesla tecnologicamente più avanzata al mondo.

Il calendario è già definito. La richiesta del permesso di costruire sarà presentata entro la fine del 2026, i lavori partiranno nella prima metà del 2027 e la produzione nel 2029. Per il milione di esemplari annui invece non c’è una scadenza precisa. Nel frattempo l’azienda cerca diverse centinaia di persone tra cantiere e pianificazione e assicura che i prelievi d’acqua resteranno entro i limiti contrattuali già fissati, una questione da sempre delicata nella zona. Con questa tranche gli investimenti complessivi tra Berlino e il Brandeburgo salgono a circa 8,7 miliardi di euro.

Cosa cambia a Grünheide

Oggi lo stabilimento assembla soltanto la Model Y, che verrà affiancata dal nuovo veicolo a guida autonoma. Nel 2025 ne sono state prodotte circa 200.000, ben lontano dalle 500.000 unità di capacità dichiarata. Quest’anno, con la domanda europea in ripresa, il sito è tornato ad assumere e punta a 7.500 auto a settimana, un ritmo comunque inferiore a quanto promesso all’apertura nel 2022. L’idea della seconda hall non è nuova, visto che il milione di veicoli compariva già nelle domande di autorizzazione del 2023 e il terreno viene liberato da tempo. La novità riguarda il prodotto, perché finora si sapeva solo che lì non sarebbe nata la Model Y.

Se i numeri verranno rispettati, Giga Berlin potrebbe superare per volumi lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg e diventare il più grande polo automobilistico tedesco. Cresce anche il reparto batterie, con la produzione completa delle celle attesa entro la metà del 2027. Il presidente del Brandeburgo Dietmar Woidke ha parlato di una decisione di enorme importanza economica, in un momento in cui i costruttori tedeschi tagliano posti di lavoro.

Le regole europee frenano i robotaxi

C’è però un ostacolo non da poco. Oggi in Europa la casa di Austin non potrebbe immatricolare in volume nemmeno un Cybercab. L’Unione prevede un percorso di omologazione per i veicoli senza conducente ma li inserisce tra le piccole serie, con un tetto di 1.500 immatricolazioni l’anno per ciascun tipo in tutto il territorio comunitario. A marzo la Commissione ha eliminato il limite per il parcheggio automatizzato, lasciando però fuori le auto robot destinate al trasporto.

Poi c’è il nodo del software. L’ente olandese RDW ha approvato soltanto la versione supervisionata, chiamata Tesla Assisted Driving e riconosciuta in dieci Paesi, che richiede sempre un conducente attento alla strada. Il Cybercab invece nasce senza volante né pedali e deve essere certificato come veicolo di livello 4, tutt’altra faccenda. In tre anni il quadro potrebbe cambiare, perché Bruxelles vorrebbe aprire le grandi serie ad altri usi senza conducente ed è in lavorazione un regolamento delle Nazioni Unite sulla guida automatizzata.

Negli Stati Uniti la produzione è già avviata a Giga Texas e a fine ottobre i Cybercab immatricolati nello Stato erano 463. Gli ordini per uso personale partono da circa 26.000 euro, con un abbonamento obbligatorio da circa 260 euro al mese e prime consegne previste da dicembre 2026, ma l’auto si può utilizzare solo nelle aree coperte dal servizio Robotaxi. Il servizio resta confinato a zone circoscritte e non arriva in autostrada. Secondo i dati trasmessi alla NHTSA, con 22 incidenti segnalati entro luglio la flotta avrebbe registrato un sinistro ogni 92.000 chilometri circa, con un addetto alla sicurezza a bordo.

Fonte: TecnoAndroid