Nella contea di Henrico, in Virginia, le tasse pagate dai data center stanno finanziando nuove case per la classe media, ma il prezzo per il territorio comincia a farsi sentire. Con 17 impianti già operativi e altri 14 in arrivo, Henrico County è diventata il terreno di scontro tra le proteste della comunità locale e la difesa degli operatori, che puntano tutto sugli incentivi e sui vantaggi economici portati in dote. Al centro della discussione c’è l’Affordable Housing Trust Fund. Si tratta di un fondo che sta in gran parte raggiungendo i propri obiettivi ma che, soprattutto dopo la siccità della scorsa estate, viene accusato di mettere le entrate davanti al benessere dei residenti.

Data center in Virginia: come funziona il fondo alimentato dalle tasse sui data center

Il programma è pensato per sostenere la costruzione di un massimo di 750 nuove abitazioni destinate a chi compra casa per la prima volta e ha un reddito moderato. È quella che negli Stati Uniti chiamano la “classe media mancante”, fatta di insegnanti, infermieri e dipendenti pubblici. Per avviare il fondo la contea ha messo sul tavolo circa 52 milioni di euro provenienti da entrate dei data center non previste in bilancio.

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La storia fiscale dietro questa operazione è piuttosto interessante. Nel 2017 Henrico aveva abbassato l’aliquota su computer e periferiche dei centri dati ad appena lo 0,4% del valore stimato, con l’idea di attirare le aziende tecnologiche. Dal 2025 l’aliquota è salita al 2,6% e buona parte del gettito aggiuntivo è finita proprio nell’edilizia abitativa. A tutto questo si somma il patrimonio immobiliare degli impianti, valutato a inizio 2026 in circa 2,2 miliardi di euro, che genera ogni anno intorno ai 19 milioni di euro di imposte.

La gestione del fondo è affidata alla Partnership for Housing Affordability (PHA), organizzazione senza scopo di lucro dell’area di Richmond. Gli strumenti messi in campo sono diversi. I costruttori, privati o non profit che siano, ricevono contributi medi compresi tra 69.000 e 77.000 euro per ogni unità, con alcuni casi che superano i 95.000 euro, somme usate per abbassare il prezzo finale delle case a prezzi accessibili. La contea rinuncia inoltre in modo permanente agli oneri per i permessi di costruzione, agli allacci e alle spese di istruttoria, accelerando anche l’approvazione dei progetti. C’è poi la collaborazione con realtà come il Maggie Walker Community Land Trust, che mantiene la proprietà del terreno sotto alcune abitazioni così da togliere il costo del lotto dal prezzo d’acquisto.

Risultati concreti, ma acqua, rumore e bollette pesano

L’accesso è riservato a chi compra la prima casa e guadagna tra il 60% e il 120% del reddito mediano dell’area. Per evitare speculazioni e rivendite lampo, gli immobili hanno un vincolo di 10 anni che obbliga a viverci oppure a rivenderli solo a un altro acquirente con i requisiti di reddito previsti. Sui numeri il programma funziona. Il prezzo mediano delle nuove costruzioni a Henrico County si aggira sui 413.000 euro, mentre le abitazioni vendute tramite il fondo si fermano attorno ai 218.000 euro, con uno scarto di circa 194.000 euro. Negli ultimi due anni sono state chiuse 108 vendite e altre 470 sono già avviate, con l’obiettivo di arrivare ad almeno 750 case in cinque anni.

Le critiche però non mancano e la tensione è esplosa proprio la scorsa estate. La siccità, un aumento del 25% delle bollette elettriche di Dominion Energy e la richiesta ai cittadini di risparmiare acqua si sono sommati in un mix esplosivo, reso ancora più evidente dal consumo d’acqua dei centri dati della contea, che complessivamente arrivano a circa 500.000 galloni al giorno, quasi 1,9 milioni di litri. Chi vive vicino a poli già esistenti come il White Oak Technology Park lamenta vibrazioni continue dovute ai cantieri, rumore costante e fumi dei generatori diesel. E siccome l’accesso parte dal 60% del reddito mediano, il programma lascia fuori proprio le famiglie con i redditi più bassi, cioè quelle che avrebbero più bisogno di un alloggio accessibile.

Fonte: TecnoAndroid