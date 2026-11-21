I rifiuti spaziali legati ai lanci di SpaceX sono arrivati sulle coste del Messico, e adesso c’è anche la conferma ufficiale. La Profepa, la Procura federale per la protezione dell’ambiente, ha riconosciuto la presenza di detriti collegati alle attività della compagnia di Elon Musk al confine tra Messico e Stati Uniti. La situazione, documentata e denunciata da diversi gruppi ambientalisti, colpisce soprattutto gli ecosistemi e le comunità di Playa Bagdad, a Matamoros, nello stato di Tamaulipas. Per il momento però non si sa se le autorità messicane avvieranno azioni legali contro l’azienda.

Alla fine della scorsa settimana alcuni membri dell’organizzazione Conibio Global hanno organizzato almeno due manifestazioni pacifiche in mare aperto. L’obiettivo era denunciare i rischi che le operazioni della società aerospaziale di Musk comporterebbero per l’ambiente e per chi vive in questo tratto del Golfo del Messico.

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Secondo l’associazione, il suo gruppo di tecnici ha registrato davanti alle coste di Playa Bagdad la presenza di “migliaia, forse milioni, di frammenti di spazzatura spaziale“. Non è la prima segnalazione di questo genere, perché altre denunce per gli stessi motivi erano già arrivate l’anno scorso.

Durante i sopralluoghi gli attivisti hanno trovato resti di plastica bianca con nastro grigio, pezzi di nastro con gomma nera e frammenti con colla blu. Questi materiali corrisponderebbero al rivestimento interno del propulsore e sono stati rinvenuti mescolati ai rifiuti lasciati dal turismo.

SpaceX, detriti spaziali in Messico: una tartaruga e un delfino morti vicino al punto dell’esplosione

Gli ambientalisti hanno documentato anche la morte di una tartaruga marina e di un delfino in aree vicine al luogo in cui è esploso il propulsore di SpaceX noto come Super Heavy. Il legame tra le due morti e le attività della compagnia è considerato possibile, ma gli stessi attivisti hanno precisato che le indagini sono ancora aperte per stabilire le cause e individuare eventuali responsabilità.

Davanti a questi fatti la Profepa ha fatto sapere che chiederà a SpaceX di farsi carico dei residui inquinanti finiti in territorio messicano.

Quasi 6 chili di detriti sotto esame

Nel suo ultimo comunicato, diffuso sui social network, l’ente ha spiegato che “dopo il lancio di Starship del 13 novembre scorso, le istituzioni del Governo del Messico mantengono una comunicazione con SpaceX per gestire l’arrivo di residui nel territorio nazionale”.

Su richiesta delle autorità ambientali messicane, l’azienda ha consegnato informazioni sui materiali utilizzati nella navicella. Questi dati sono ora sottoposti a una revisione tecnica.

Finora sono stati raccolti 5,9 chilogrammi di residui. La Profepa non ha però chiarito se tutto il materiale sia riconducibile a SpaceX o se una parte provenga da altre fonti di inquinamento precedenti.

In un comunicato diffuso in precedenza l’ente aveva parlato di circa 2 chilogrammi di detriti. Tra questi c’erano pezzi rigidi biancastri con crepe e bordi irregolari, oltre a scarti dai toni chiari o giallognoli dalla consistenza ruvida e porosa. Anche in quel caso non erano stati forniti dettagli sulla loro origine.

Nel frattempo il team di Conibio Global ha riferito che i tecnici comunitari, durante le uscite sul campo, hanno individuato un frammento di plastica con un’etichetta di SpaceX ben visibile. “Il pezzo presenta segni di morsi tipici delle tartarughe marine e i nostri tecnici confermano che è stato morso da questi animali. La scoperta dimostra il rischio che le tartarughe scambino la spazzatura spaziale per cibo. Ingerendo plastica possono subire danni gravi, perché il loro organismo non è in grado di digerirla”, hanno spiegato dall’organizzazione.

Da parte sua la Profepa ha assicurato che proseguirà con la vigilanza e il monitoraggio tecnico necessari e che agirà secondo le proprie competenze davanti a qualsiasi possibile danno all’ambiente.

Fonte: TecnoAndroid