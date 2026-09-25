Enel Mobile, l’app ufficiale è disponibile su Android e iOS

Chi ha attivato una SIM di Enel Mobile può finalmente gestire tutto dal telefono, perché l’applicazione ufficiale dell’operatore è arrivata sia su Android che su iOS. Il fornitore di luce e gas Enel Energia ha completato in questi giorni il lancio dell’app Enel Mobile, che permette di tenere sotto controllo credito, consumi, rinnovi e servizi attivi senza dover passare da altri canali. Un passaggio atteso, visto che il percorso verso la pubblicazione è stato tutt’altro che lineare.

L’operatore virtuale ha debuttato il 16 settembre 2026, riservato a nuovi clienti e a chi è già cliente Enel Energia e rispetta determinati requisiti legati alle forniture di energia. L’offerta prevede 150 Giga al mese in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. La rete di appoggio è quella Fastweb + Vodafone, l’ex Vodafone Italia, con copertura 2G, 4G e 5G e velocità dichiarate fino a 2 Gbps. Curiosità non da poco, sul sito ufficiale di Enel la pagina dedicata alla copertura 5G parla semplicemente di “rete Fastweb”.

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Un’attesa fatta di link che non funzionavano

L’applicazione era già segnalata nella pagina dedicata a Enel Mobile sul sito ufficiale da diversi giorni, ma i collegamenti verso Google Play Store e Apple App Store non portavano da nessuna parte. In una fase successiva, cliccando su quei link, si veniva reindirizzati a una pagina interna del sito di Enel Energia con una laconica scritta “coming soon”. Quella pagina adesso non è più raggiungibile navigando il sito, anche se l’indirizzo diretto continua a rispondere. Al suo posto, ora i pulsanti fanno quello che dovevano fare fin dall’inizio, ossia rimandare alle schede degli store da cui scaricare l’app.

Le funzioni disponibili sono quelle che ci si aspetta da un’applicazione di questo tipo, descritte in modo identico sia sullo store di Google sia su quello di Apple. Con un unico accesso si possono controllare la SIM, le offerte e i consumi, avendo davanti credito residuo, data di rinnovo, Giga e minuti rimasti, oltre ai servizi attivi sulla linea. Le soglie vengono aggiornate in tempo reale e la ricarica si effettua con i principali metodi di pagamento. C’è anche la possibilità di attivare una nuova SIM o una eSIM direttamente dall’applicazione, gestire la propria offerta mobile e i servizi inclusi, attivare o disattivare opzioni aggiuntive. Tutto in autonomia, senza dover contattare il servizio clienti per ogni piccola modifica.

Come si entra nell’app la prima volta

Qui la procedura ha una particolarità che vale la pena conoscere prima di scaricare tutto e trovarsi bloccati davanti alla schermata di login. Nella sezione assistenza del sito Enel viene spiegato che il primo accesso all’app Enel Mobile, o in alternativa all’Area Clienti Enel Mobile, richiede di selezionare la voce “Hai un codice di invito? Clicca qui” nella pagina di ingresso. Dopodiché va inserito l’indirizzo e-mail associato alle proprie offerte Luce oppure Gas di Enel Energia, insieme al codice di invito ricevuto per posta elettronica. L’ultimo passaggio è la verifica dell’identità tramite codice OTP, una password temporanea che arriva anch’essa via e-mail.

Il codice di invito viene spedito con il messaggio intitolato “La tua SIM Enel Mobile ti aspetta”, inviato dopo la sottoscrizione delle offerte Luce o Gas abilitanti. Se quella e-mail non è mai arrivata oppure si è persa tra le pieghe della casella di posta, si può chiedere un nuovo invio chiamando il Servizio Clienti al 140 oppure passando da uno Spazio Enel. Superato lo scoglio iniziale, gli accessi successivi diventano più rapidi. Basta inserire l’indirizzo e-mail collegato al proprio Account Enel Mobile e attendere il codice OTP che arriva via posta elettronica, da digitare per completare l’ingresso. Si tratta di una verifica in due passaggi pensata per proteggere i dati dell’utente, con un codice temporaneo che conferma l’identità e rende più sicuro l’accesso all’account.

Fonte: TecnoAndroid