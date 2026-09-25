Vivo Watch GT2 a 119 euro: 25 giorni di autonomia e padel

Chi cerca uno smartwatch capace di durare settimane senza cavo di ricarica trova in Vivo Watch GT2 una proposta interessante, soprattutto adesso che il prezzo su Amazon è scivolato a 119 euro con uno sconto del 20% rispetto ai 149 euro consigliati. Una cifra contenuta per un orologio che punta tutto su autonomia, monitoraggio della salute e una dotazione sportiva piuttosto ricca, con tanto di funzioni dedicate al padel.

Il dato che salta all’occhio è l’autonomia fino a 25 giorni in modalità Bluetooth, risultato di una batteria ad alta capacità abbinata all’ottimizzazione del sistema BlueOS 3.0. Tradotto in pratica, significa poter dimenticare il caricatore per tre settimane e passa, cosa che chi arriva da altri smartwatch conosce bene come limite quotidiano.

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Display, sport e le funzioni pensate per il padel

Il pannello è un AMOLED da 2,07 pollici, touch, con Always On Display attivabile per avere sempre l’ora e le informazioni principali sotto gli occhi. Una diagonale generosa, che rende più comoda la lettura delle notifiche e dei dati di allenamento anche in movimento.

Sul fronte sportivo il pacchetto è completo: GPS integrato per le uscite outdoor, oltre 100 modalità sportive e, dettaglio non banale, profili specifici per padel e tennis. Nel caso del padel il Vivo Watch GT2 spinge oltre il semplice conteggio delle calorie, perché riconosce in modo intelligente i colpi di dritto e di rovescio, registra i movimenti del braccio e restituisce i dati di gioco. Per chi frequenta i campi con una certa regolarità è il tipo di funzione che fa la differenza tra un orologio generico e uno strumento utile.

La resistenza all’acqua è certificata 5ATM, quindi nessun problema con pioggia, sudore o nuotate. Ci sono poi le chiamate Bluetooth, che permettono di rispondere e telefonare direttamente dal polso senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca, comodo in palestra come alla guida.

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Salute, sicurezza e personalizzazione

Il capitolo monitoraggio della salute comprende la rilevazione della frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), l’analisi della qualità del sonno e il tracciamento del ciclo mestruale. Dati che vengono raccolti e organizzati nell’app Origin Health, compatibile sia con dispositivi Android sia con iPhone, così da non vincolare l’acquisto a un ecosistema preciso.

Interessante anche la parte dedicata alla sicurezza, con pulsante SOS e rilevamento delle cadute. Due funzioni che passano inosservate finché non servono, e che qui arrivano su un dispositivo sotto i 120 euro. Presente inoltre l’NFC, utilizzabile per sbloccare porte smart compatibili. Va chiarito un punto per evitare equivoci: l’NFC del Vivo Watch GT2 non supporta i pagamenti, quindi niente acquisti in cassa dal polso.

Il sistema operativo è BlueOS 3.0, che oltre a gestire l’efficienza energetica porta con sé una serie di funzioni accessorie: controllo remoto della fotocamera dello smartphone, riproduzione musicale e visualizzazione delle notifiche. Nulla di rivoluzionario, ma è quel corredo di piccole cose che rende un orologio davvero quotidiano. Sul lato estetico la scelta dei quadranti è ampia, tra opzioni eleganti, minimal, dinamiche e creative, comprese alcune interattive con animali virtuali. Il cinturino è a sgancio rapido e si sostituisce in pochi secondi, dettaglio utile per passare dal look sportivo a qualcosa di più formale senza attrezzi o smanettamenti.

L’offerta attuale porta Vivo Watch GT2 a 119 euro, con spedizione inclusa per gli iscritti a Prime e possibilità di pagamento rateizzato senza interessi tramite Cofidis. Uno sconto del 20% su un prodotto recente, con un profilo tecnico che si difende bene nella fascia sotto i 150 euro.

Fonte: TecnoAndroid