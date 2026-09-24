Wardogs resta primo su Steam davanti a EA Sports FC 27

Continua a tenere la testa della classifica Steam Wardogs, lo sparatutto firmato Bulkhead Interactive che da giorni non molla la prima posizione e che, a quanto pare, non si è lasciato spaventare nemmeno dall’arrivo di EA Sports FC 27, fermo al secondo posto. Un dato curioso, se si pensa a quanto pesa di solito il calcio di Electronic Arts sulle vendite digitali. Eppure la piattaforma di Valve racconta un’altra storia, almeno per ora. C’è un dettaglio che vale la pena chiarire subito, perché cambia parecchio la lettura dei numeri. La nuova edizione del gioco calcistico entra nella top 10 grazie alle prenotazioni e all’accesso anticipato, quindi senza aver ancora conosciuto il lancio ufficiale vero e proprio. Tradotto: la classifica fotografa una fase preliminare, e non è affatto detto che regga quando il gioco sarà disponibile per tutti. Ma i dati sono questi, e per il momento il primo gradino resta occupato dallo sparatutto.

La top 10 di Steam e il dominio di Wardogs

La graduatoria completa vede in testa Wardogs, seguito da EA Sports FC 27 e da Diablo IV al terzo posto. Più sotto trovano spazio Trails in the Sky 2nd Chapter, Baldur’s Gate 3, RuneScape: Dragonwilds, Dimraeth, How to Fish, Steam Deck e infine Grand Theft Auto V Enhanced a chiudere la lista. Una classifica piuttosto variegata, con classici che continuano a vendere anni dopo l’uscita e nuove proposte che si ritagliano il loro spazio. Il primo posto dello sparatutto di Bulkhead Interactive, va detto, non arriva come una sorpresa. Il gioco ha superato i due milioni di copie vendute sulla piattaforma di Valve in appena cinque giorni, un ritmo che spiega bene perché continui a resistere in cima nonostante la concorrenza. Numeri di quel tipo, in così poco tempo, creano un effetto valanga difficile da arginare: passaparola, streaming, amici che si trascinano a vicenda nelle partite. Il risultato è una presenza costante ai vertici della classifica Steam che va ben oltre il semplice picco da lancio.

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EA Sports FC 27 può ribaltare la situazione?

Sul fronte calcistico le premesse per una rimonta ci sono. L’episodio di quest’anno è stato giudicato migliore rispetto alla scorsa edizione, soprattutto per un gameplay meno automatizzato, elemento su cui la serie era stata criticata parecchio, e per la consueta offerta contenutistica molto ricca. Chi segue il franchise da tempo sa quanto conti questa percezione: quando la sensazione è che il gioco risponda davvero ai comandi, e non che decida da solo cosa fare, l’entusiasmo tra i giocatori cresce in fretta. Sono proprio queste caratteristiche che potrebbero spingere le vendite e rimescolare le carte del podio nelle prossime settimane. Il passaggio dall’accesso anticipato alla disponibilità completa rappresenta storicamente il momento in cui i titoli sportivi di Electronic Arts fanno il salto, raccogliendo l’onda di tutti quelli che hanno atteso l’uscita ufficiale invece di pagare per giocare qualche giorno prima.

L’appuntamento, quindi, è tra sette giorni, quando il prossimo aggiornamento della graduatoria dirà se Wardogs avrà mantenuto la corona oppure se il gioco di calcio avrà finalmente preso il sopravvento. Nel frattempo lo sparatutto di Bulkhead Interactive resta il titolo più venduto su Steam, con una velocità di crescita che poche produzioni riescono a raggiungere al debutto e con quei due milioni di copie in cinque giorni che rimangono, al momento, il dato più eloquente di tutta la classifica.

Fonte: TecnoAndroid