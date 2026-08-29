Volvy’s Adventure Reslimed sfida GTA 6 il 19 novembre

Mentre mezza industria dei videogiochi si sta scansando per non finire sotto il rullo compressore di GTA 6, Devolver Digital ha deciso di fare esattamente il contrario e piazzare la sua uscita nello stesso identico giorno. Non è una boutade dell’ultimo minuto, perché il publisher lo ripeteva da tempo, quasi come un tormentone. Adesso però ci sono nomi, data e prezzo, e il gioco in questione è Volvy’s Adventure: Reslimed, un platform d’azione con protagonista la mascotte di casa. La presentazione è curiosa già di suo. Viene descritto come il remaster di un action platformer mai pubblicato, quindi una specie di recupero d’archivio rimesso a lucido, con uno stile grafico che ricorda parecchio Dark Scrolls, il roguelike platform firmato Doinksoft. Chi ha giocato a quel titolo si ritroverà in territorio familiare, tra pixel spessi e movimenti secchi.

Volvy, Swolvy e una marea di melma

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il trailer mostra Volvy che si apre la strada tra i livelli a suon di pugnoni giganti, spazzando via nemici, raccogliendo cipolle e frugando negli angoli alla ricerca di segreti. Il dettaglio più simpatico riguarda la trasformazione, perché il protagonista può diventare una versione decisamente più muscolosa di sé stesso chiamata Swolvy. Il gioco di parole funziona anche senza traduzione, e rende bene l’idea del tono generale. La trama, per quanto una trama serva in un gioco del genere, ruota attorno al rapimento degli amici di Volvy e a un gruppo di stregoni che ha scatenato la melma sul mondo. Tra un livello e l’altro ci sono anche dei minigiochi, giusto per spezzare il ritmo. Niente ambizioni cinematografiche, niente open world sconfinati, solo un platform che sembra volersi divertire e basta. Il contrasto con il colosso di Rockstar è talmente marcato da diventare parte del messaggio.

Cinque euro contro il gioco più atteso dell’anno

La data è quella del 19 novembre, la stessa di Grand Theft Auto 6. Volvy’s Adventure: Reslimed arriverà su Steam al prezzo di circa 5 euro, con uno sconto lancio del 25 percento. Difficile immaginare un posizionamento più netto, considerando che il titolo di Rockstar giocherà in tutt’altra fascia di prezzo e di aspettative. Il ragionamento dietro questa scelta, per quanto suoni provocatorio, ha una sua logica commerciale. Nelle prossime settimane il calendario è affollatissimo, poi però la parte finale dell’anno si svuota proprio per via dell’effetto GTA 6, con gli editori che spostano tutto pur di non incrociare quel lancio. Forse l’unica eccezione sarà il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che potrebbe capitare da quelle parti. Per il resto, deserto.

C’è poi una fetta di pubblico che Devolver sembra voler intercettare senza troppi giri di parole, ovvero chi gioca su PC e non ha nessuna intenzione di comprare una PS5 o una Xbox Series X o Series S soltanto per mettere le mani sul titolo Rockstar. Per quel tipo di giocatore, spendere cinque euro scarsi per un platform colorato il giorno in cui tutti gli altri parlano d’altro può avere un senso pratico oltre che ironico.

Va detto che l’operazione ha anche un valore promozionale evidente. Devolver Digital ha costruito buona parte della propria identità sull’autoironia e su campagne marketing che prendono in giro le convenzioni del settore, quindi presentarsi allo scontro diretto con il lancio più atteso del 2026 rientra perfettamente nel personaggio. La differenza è che stavolta il gioco esiste davvero, ha una pagina Steam, una data e un prezzo. Volvy’s Adventure: Reslimed uscirà quindi il 19 novembre su Steam a circa 5 euro, con il 25 percento di sconto nei giorni del lancio.