Apple Mappe apre alla pubblicità: prenotazioni attive in Italia

La pubblicità su Apple Mappe non è più un’ipotesi da corridoio: Cupertino ha aperto ufficialmente le prenotazioni per le attività che vogliono promuoversi dentro l’applicazione, Italia compresa. Il passaggio è tecnico ma pesa, perché sposta una delle app di sistema più usate su iPhone dentro il perimetro del business degli annunci. Per gli utenti, invece, nulla cambia nell’immediato: il debutto vero e proprio degli annunci pubblicitari è previsto più avanti, e partirà da Stati Uniti e Canada.

Il meccanismo, spiegato senza giri di parole, è questo. Le aziende che dispongono di un profilo Apple Business possono già da ora configurare e prenotare le proprie campagne, appoggiandosi alla piattaforma pubblicitaria di Apple. Quindi si prepara il terreno, si costruiscono le inserzioni, si bloccano gli spazi. Ma chi apre Mappe per cercare una farmacia o un ristorante non vedrà comparire nulla di nuovo, almeno per ora.

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Come funzionano le prenotazioni per le attività

La scelta di anticipare la fase di prenotazione rispetto alla pubblicazione degli annunci ha una logica abbastanza semplice: un sistema pubblicitario nuovo ha bisogno di inventario, cioè di inserzionisti già pronti quando si accende l’interruttore. Aprire le prenotazioni anche in Italia, e non soltanto nei mercati dove Apple Mappe mostrerà per prima gli annunci, significa lasciare alle attività locali il tempo di capire lo strumento, sistemare le proprie schede e organizzare le campagne con calma.

Il profilo aziendale, del resto, è già da tempo il punto di contatto tra le imprese e l’app di navigazione. Da lì passano informazioni come indirizzo, orari, contatti, immagini. La novità è che quello stesso profilo diventa la base da cui far partire una promozione a pagamento, gestita tramite la piattaforma pubblicitaria di Apple, la stessa infrastruttura che l’azienda utilizza per le inserzioni nei propri servizi.

Cosa cambia per chi usa Mappe su iPhone

Sul fronte utenti la parola d’ordine è attesa. Gli annunci non saranno immediatamente visibili e la loro comparsa è programmata per un secondo momento, limitatamente al mercato statunitense e a quello canadese. Non è quindi il momento in cui Mappe cambia faccia, ma quello in cui vengono posate le fondamenta.

Vale però la pena registrare il senso del movimento. Apple ha costruito negli anni un racconto molto preciso attorno alla privacy e alla sobrietà delle proprie applicazioni, e Mappe è stata per lungo tempo uno spazio pulito, senza contenuti sponsorizzati. L’ingresso della pubblicità in un’app installata di serie su centinaia di milioni di dispositivi rappresenta una svolta nel modo in cui l’azienda monetizza i propri servizi, dopo l’esperienza già consolidata nell’App Store.

Un tassello in più nel business dei servizi

Per le imprese, soprattutto quelle con una presenza fisica sul territorio, la prospettiva è concreta: farsi trovare da chi sta letteralmente cercando un posto dove andare. È il tipo di intenzione più preziosa in assoluto per un negozio, un hotel, un’officina. Ecco perché la fase di prenotazione delle campagne viene guardata con attenzione anche da chi opera in mercati dove gli annunci non sono ancora previsti.

Restando ai fatti disponibili, il quadro è quello di un sistema aperto agli inserzionisti da subito e agli utenti più tardi, con Stati Uniti e Canada come primi territori interessati. Non sono stati indicati listini, formati definitivi o tempistiche precise per gli altri Paesi, Italia inclusa, dove per il momento la porta è aperta soltanto sul lato delle aziende che vogliono organizzarsi in anticipo. Le prenotazioni, in ogni caso, sono già attive attraverso i canali dedicati ai profili business di Apple.