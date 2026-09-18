Volkswagen ID.3 GTI: 326 CV e 601 km per la GTI più potente

La sportività elettrica di casa Wolfsburg trova un nuovo punto di riferimento con Volkswagen ID.3 GTI, la GTI di serie più potente mai costruita dal marchio tedesco. Il progetto nasce sulla base della rinnovata ID.3 Neo e arriva proprio mentre la sigla GTI festeggia i suoi cinquant’anni, un anniversario che Volkswagen ha scelto di celebrare portando il proprio simbolo sportivo dentro l’era della mobilità a zero emissioni. I numeri parlano chiaro: 326 CV, che bastano a superare di poco la Golf GTI Edition 50.

Nella gamma sportiva della casa tedesca, questa vettura si va ad affiancare alla più compatta ID. Polo GTI e alla serie speciale della Golf dedicata ai cinquant’anni. Il compito è quello di tradurre in chiave elettrica le caratteristiche che da sempre definiscono una GTI, ovvero dinamica di guida divertente, carattere sportivo e quella praticità quotidiana che ha reso il marchio così popolare.

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Motore da 326 CV, trazione posteriore e Modalità GTI

Sotto la carrozzeria lavora un’evoluzione della piattaforma MEB a trazione posteriore, abbinata a un propulsore elettrico a magneti permanenti capace di erogare 240 kW, appunto 326 CV, con una coppia massima di 545 Nm. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, cifra ottenuta sfruttando il profilo di guida dedicato chiamato Modalità GTI, che comprende anche il Launch Control.

Il funzionamento è semplice. Basta premere il tasto GTI illuminato sul volante sportivo e l’auto riorganizza la risposta dell’acceleratore, lo sterzo progressivo e l’assetto sportivo a regolazione elettronica DCC per spremere il massimo dalle prestazioni. La velocità di punta è limitata a 200 km/h, una scelta piuttosto tipica per le elettriche di questa categoria.

Sul fronte energetico, la batteria NMC da 79 kWh netti promette fino a 601 km di autonomia nel ciclo WLTP secondo i dati dichiarati, con ricarica rapida in corrente continua che arriva fino a 183 kW. Numeri che raccontano di un’auto pensata per essere veloce ma anche utilizzabile senza troppe rinunce nei viaggi.

Design Pure Positive e il ritorno del Tornado Red

L’estetica introduce il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive di Volkswagen. Il frontale ridisegnato si riconosce per la striscia rossa che corre sopra i fari LED Matrix IQ.LIGHT, per il logo VW illuminato e per la griglia inferiore a nido d’ape nera lucida, arricchita da elementi verticali rossi che strizzano l’occhio al mondo delle corse.

Di lato spiccano i nuovi cerchi in lega da 20 pollici battezzati “Wörthersee”, omaggio piuttosto esplicito al raduno austriaco che per anni ha radunato gli appassionati del marchio. Tra le tinte disponibili torna l’iconico Tornado Red, accompagnato da Moonstone Grey, Grenadill Black, Glacier White e Scale Silver.

Abitacolo, tecnologia e debutto sul mercato

Come sulla ID.3 in versione standard, l’abitacolo sfrutta bene i 4,29 metri di lunghezza della carrozzeria, con spazio per cinque passeggeri e un bagagliaio da 385 litri. Sulla plancia trovano posto il Digital Cockpit da 10,25 pollici e lo schermo dell’infotainment Innovision da 12,9 pollici, affiancati da comandi fisici sul volante e sulla console, dettaglio che farà piacere a chi non ama affidare tutto al touch.

Non mancano tocchi esclusivi riservati a questa versione, come i rivestimenti dei sedili sportivi che reinterpretano il classico tessuto tartan con il motivo “Superclark”. Sul piano dell’elettronica di bordo ci sono il Connected Travel Assist, la guida One Pedal Driving e la tecnologia Vehicle-to-Load, utile per alimentare dispositivi esterni sfruttando la batteria dell’auto.

Il debutto sul mercato è fissato nel corso del primo trimestre del 2027.