Alzheimer, il danno parte dai linfonodi: lo studio sui topi

Il danno legato all’Alzheimer potrebbe non nascere dentro il cervello, ma cominciare altrove, in una zona del corpo che finora nessuno aveva guardato con troppa attenzione. Un lavoro condotto sui topi ha mostrato che eliminando un particolare tipo di cellula immunitaria dai linfonodi si riducono sia l’infiammazione cerebrale sia il danno alle cellule nervose, in un modello animale che riproduce una condizione simile alla malattia. Un risultato che sposta il baricentro del discorso, perché per decenni l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente su ciò che accade all’interno del tessuto cerebrale.

La logica dietro l’esperimento è semplice da raccontare, meno da mettere in pratica. I linfonodi sono piccole stazioni di smistamento del sistema immunitario, punti in cui le cellule di difesa si incontrano, si attivano e decidono contro cosa muoversi. Se in quelle stazioni qualcosa va storto, il segnale sbagliato può viaggiare lontano. Nel modello animale utilizzato, togliere dal gioco quella specifica popolazione di cellule immunitarie ha prodotto un effetto misurabile a distanza, proprio nel cervello.

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Quando il problema parte da fuori

L’idea che la neuroinfiammazione sia un attore centrale nella malattia non è nuova. Quello che cambia, qui, è l’origine del fenomeno. Se l’infiammazione che danneggia i neuroni viene alimentata anche da cellule che si attivano fuori dal cranio, allora il perimetro delle possibili strategie di intervento si allarga parecchio. Intervenire sul cervello è difficile, delicato, spesso frustrante. Intervenire sul sistema immunitario periferico, almeno in linea teorica, è un terreno più battuto dalla medicina.

Va detto con chiarezza: si parla di topi, non di persone. I modelli animali di Alzheimer riproducono alcuni tratti della malattia, non tutti, e la storia della ricerca in questo campo è piena di risultati promettenti negli animali che poi si sono sgonfiati nel passaggio all’essere umano. Il valore di questo tipo di studi sta altrove, nel suggerire una direzione, nell’indicare dove vale la pena guardare la prossima volta.

Un bersaglio diverso per la ricerca

Il punto interessante riguarda proprio il cambio di prospettiva. Se il danno cerebrale osservato nei topi diminuisce agendo sui linfonodi, significa che esiste un dialogo continuo tra periferia e cervello, un canale di comunicazione che l’infiammazione può percorrere in entrambe le direzioni. Un dialogo che, quando si guasta, contribuisce alla perdita di cellule nervose.

Per chi studia le cellule immunitarie questo apre una serie di domande concrete. Quali segnali partono dai linfonodi e arrivano fino al tessuto nervoso. In che momento della malattia questo meccanismo diventa rilevante. E soprattutto, se sia possibile modulare quella risposta senza compromettere le difese dell’organismo, che restano comunque necessarie.

La ricerca sull’Alzheimer ha vissuto anni complicati, con molte ipotesi centrate su un unico bersaglio e risultati clinici spesso sotto le aspettative. Approcci che guardano al sistema immunitario nel suo complesso, e non solo a ciò che si accumula tra i neuroni, stanno guadagnando terreno proprio per questo motivo. Il cervello non vive isolato dal resto del corpo, e i dati sui topi lo confermano in modo piuttosto diretto.

Resta il fatto che un’osservazione fatta in laboratorio su animali è il primo passo di un percorso lungo, che passa per verifiche indipendenti, studi su modelli diversi e infine sperimentazioni sull’uomo. Nel frattempo, la riduzione dell’infiammazione cerebrale ottenuta rimuovendo quel tipo di cellula immunitaria dai linfonodi resta un dato solido su cui costruire le prossime domande.