Vodafone porta tre nuove offerte 5G: da 6,99€ fino ai giga illimitati

Nel periodo attuale, fatto di offerte di grande livello, Vodafone introduce tre soluzioni pensate per rispondere a esigenze differenti, puntando su velocità, servizi inclusi e un listino che guarda con attenzione sia ai nuovi clienti sia a chi ha già una linea di rete fissa. La prima novità è Vodafone 6,99 5G, una proposta che mira a intercettare gli utenti intenzionati a lasciare Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Questo piano mette a disposizione minuti illimitati, SMS senza limiti e 100GB in 5G ogni mese, con un prezzo particolarmente competitivo per chi effettua la portabilità da uno dei gestori indicati. L’obiettivo è offrire una soluzione equilibrata, che unisce convenienza, ampia dotazione dati e la stabilità della rete Vodafone, riconosciuta per copertura e prestazioni.

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Offerte dedicate a chi ha la rete fissa e bonus extra con SmartPay

Per chi fa parte dell’ecosistema Vodafone arrivando dal lato fisso, l’operatore propone Vodafone Family+ 5G, una soluzione strutturata per chi possiede già un abbonamento domestico. L’offerta include minuti e SMS illimitati, oltre a giga illimitati in 5G, permettendo un utilizzo senza limiti delle app più dispendiose e una connessione stabile anche nelle ore di picco.

Accanto a queste due proposte, Vodafone introduce anche Vodafone 11,99 5G, pensata esclusivamente per chi decide di abbandonare gestori come TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. Il piano offre 100GB in 5G con minuti e messaggi illimitati. Per chi sceglie di attivare il servizio SmartPay, che consente la ricarica automatica dal conto corrente o dalla carta, il bundle dati sale a 150GB ogni mese senza alcun costo aggiuntivo.

Questa opzione offre un vantaggio tangibile a chi privilegia praticità e continuità del servizio, eliminando il rischio di dimenticare il rinnovo e ottenendo allo stesso tempo un aumento significativo della quantità di giga disponibili.

Con queste tre soluzioni, Vodafone punta a rafforzare la propria presenza in più segmenti del mercato: chi cambia gestore, chi ha già la rete fissa e chi vuole un pacchetto ricco di dati da utilizzare in 5G. Tre offerte, tre modalità di utilizzo diverse, tutte legate dalla stessa impostazione: prezzi chiari, servizi illimitati e una rete veloce per gestire ogni esigenza quotidiana.