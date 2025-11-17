Vodafone 5G, offerte da 6,99€ con minuti illimitati e fino a giga senza limiti

Nel mese di agosto, Vodafone ha rafforzato la propria presenza nel mercato mobile con una serie di offerte pensate per conquistare clienti provenienti da altri operatori. La più chiacchierata è Vodafone 6,99 5G, un piano che ha suscitato grande interesse tra gli utenti in uscita da Iliad e dagli operatori virtuali, come Fastweb e PosteMobile.

A 6,99€ al mese, questa promozione include 100 giga in 5G, minuti illimitati verso numeri mobili e fissi e SMS senza limiti. È una delle tariffe più convenienti tra quelle proposte da un operatore storico come Vodafone, che abbina un prezzo competitivo alla stabilità della propria rete 5G, ormai estesa in gran parte del territorio italiano.

L’attivazione è semplice e, come spesso accade per le offerte di tipo “operator attack”, è riservata a chi effettua la portabilità del numero da gestori specifici. Il piano offre un ottimo equilibrio tra costo e prestazioni, risultando ideale per chi vuole un servizio affidabile senza rinunciare alla velocità.

Offerte Vodafone con giga illimitati e bonus SmartPay

Chi dispone già di una linea fissa Vodafone può invece puntare sulla Vodafone Family+ 5G, un piano esclusivo riservato ai clienti convergenti. Questa soluzione prevede chiamate e messaggi illimitati e giga senza limiti in 5G, un vantaggio notevole per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo o condivide la connessione con altri dispositivi.

Per chi proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile, l’operatore rosso propone Vodafone 11,99 5G, un’offerta con 100 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti. Attivando il servizio SmartPay, che consente di effettuare la ricarica automatica tramite conto corrente o carta di credito, il traffico dati sale a 150 giga mensili senza costi aggiuntivi.

L’obiettivo di Vodafone è chiaro: attrarre nuovi utenti offrendo piani su misura per ogni esigenza, con prezzi competitivi, 5G incluso e vantaggi dedicati a chi sceglie la gestione automatica del rinnovo. Una strategia che conferma la volontà dell’operatore di restare tra i protagonisti assoluti del mercato mobile italiano.