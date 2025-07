Very Mobile lancia il 5G per tutti i clienti

Da pochi giorni, il noto operatore low-cost Very Mobile ha introdotto un’importante trasformazione nella propria offerta commerciale. Tutti i clienti, vecchi e nuovi, possono ora accedere alla rete 5G senza costi extra. Non ci sono più differenze tra attivazioni online o nei negozi fisici. Ogni canale garantisce automaticamente il collegamento alla rete di nuova generazione. Il cambiamento è effettivo dall’8 luglio, ma nasconde una condizione tecnica che molti utenti potrebbero trascurare. Nonostante l’etichetta 5G sia presente ovunque, le prestazioni reali variano in base al prezzo dell’abbonamento mensile.

Very introduce il 5G “limitato”: prestazioni ridotte per le tariffe più economiche

Very Mobile ha infatti previsto una soglia che separa le offerte in due categorie. Da un lato quelle da meno di 9,99€ al mese, dall’altro quelle uguali o superiori. Chi sceglie una tariffa economica, pur accedendo alla rete 5G, potrà navigare solo a una velocità massima di 30Mbps sia in download che in upload. Si tratta di una velocità sufficiente per le attività quotidiane. Anche se decisamente inferiore rispetto alle potenzialità del 5G vero e proprio, che può raggiungere i 2Gbps in download. Coloro che desiderano questa prestazione massima devono optare per offerte più costose.

Fino al giorno prima dell’annuncio, alcune promozioni da 5,99€ permettevano l’accesso pieno alla rete-5G di WindTre, l’infrastruttura su cui si appoggia Very Mobile. Con la nuova politica commerciale, questa possibilità viene sostituita da una versione del 5G più accessibile ma “cappata”. In pratica, i clienti con tariffe economiche continueranno a navigare con le tecnologie più moderne, ma senza beneficiarne pienamente. Una soluzione a metà, che premia la flessibilità commerciale ma impone un piccolo limite alla velocità.

Per chi vuole rimuovere questa limitazione esiste comunque un’opzione dedicata, ovvero la Full Speed 5G, al prezzo di 0,99 centesimi mensili. L’opzione è attivabile da tutti gli utenti con offerte bloccate a 30Mbps e risulta gratuita per il primo mese, alla prima attivazione. Le offerte attuali resteranno valide fino al 4 agosto, salvo ulteriori modifiche. Very Mobile, quindi, apre le porte al 5G, ma lo fa con due chiavi diverse, una standard, e una premium.