A partire dal 15 novembre 2026 i ragazzi che scelgono Vodafone Mobile Start Under 18 possono di nuovo ottenere Giga illimitati abbinando la linea mobile a una connessione di casa. Il merito è della Promo Winter, attiva fino al 10 gennaio 2027 salvo proroghe o cambiamenti, che coinvolge anche altre offerte a marchio Fastweb e Vodafone e riporta in vita un vantaggio sparito all’inizio dell’anno.

Vale la pena ricordare il contesto. Il 1° gennaio 2026 Vodafone Italia è stata incorporata in Fastweb S.p.A. e oggi Vodafone è un marchio commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029. Lo stesso nome compare nel corporate brand Fastweb + Vodafone, nato a gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia, che riunisce tutte le attività di Swisscom nel nostro Paese.

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Il ritorno dei Giga illimitati in convergenza per i minorenni

L’iniziativa riguarda le offerte Mobile Start da 9,95 euro al mese, che tornano a garantire traffico senza limiti in caso di convergenza fisso mobile o mobile mobile, dopo che dal 26 gennaio 2026 questa possibilità era stata eliminata. Sul fronte Vodafone la promozione include Mobile Start, C’all Start pensata per i clienti stranieri e appunto la versione per i minorenni, che però beneficia dei Giga illimitati solo nella combinazione con la rete fissa. Anche per Mobile Pro da 11,95 euro al mese la scadenza indicata è il 10 gennaio 2027, quindi al momento l’intero meccanismo della convergenza sembra legato a quella data.

Mobile Start Under 18 è oggi l’unica proposta che i clienti minorenni possono sottoscrivere con il marchio Vodafone. È arrivata il 14 settembre 2025 con il rinnovo del portafoglio e ha raccolto l’eredità di Red Max Under 18, che costava 9,99 euro al mese. Ricalca da vicino Mobile Start, lanciata il 4 settembre 2025, ma è riservata ai più giovani e include il Parental Control già attivo grazie a Rete Sicura, come richiesto dalla delibera AGCOM 9/23/CONS. Per chi l’aveva sottoscritta dall’8 febbraio 2026 la convergenza non portava benefici e il pacchetto dati restava fermo a 150 Giga. Ora le cose cambiano per le attivazioni comprese tra il 15 novembre 2026 e il 10 gennaio 2027. I Giga illimitati restano comunque soggetti alle regole di uso corretto previste dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto e l’utilizzo viene considerato personale fino a 600 Giga al mese.

Cosa include l’offerta e quanto costa

Ogni mese il piano mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga fino al 5G dove c’è copertura, con Rete Sicura compresa nel canone di 9,95 euro. Possono attivarlo i nuovi clienti dagli 8 ai 17 anni, sia con un numero nuovo sia con la portabilità da un altro operatore. All’attivazione si pagano 10 euro, a cui si sommano il costo della SIM ricaricabile e il primo mese anticipato.

Il controllo parentale permette di bloccare i siti inadatti ai più piccoli e di fissare orari per la navigazione. Non serve fare nulla per accenderlo perché arriva un SMS di conferma e poco dopo il filtro entra in funzione da solo. Il genitore o il tutore riceve un codice OTP via SMS per modificare le impostazioni nell’app. Per i minori con disabilità visive, uditive e motorie è previsto uno sconto del 50% che porta il prezzo a 4,95 euro al mese: prima si attiva l’offerta standard compilando il modulo di richiesta, poi l’operatore effettua il passaggio a Vodafone Accessibile.

Roaming, rete e servizi compresi

Ogni nuova SIM nasce con il piano Vodafone 25 New, che contiene l’opzione Smart Passport 2.0 valida nei Paesi Extra UE solo in caso di utilizzo dopo i primi 5MB gratuiti. Restano gratuiti servizi come Chiamami e Recall, l’ascolto della segreteria, il numero 414 per controllare il credito, la continuità del servizio fino a 48 ore con credito negativo e la ricevuta di ritorno degli SMS. Esauriti i messaggi inclusi, ognuno costa 29 centesimi.

Superata la soglia dei dati la connessione si blocca in automatico. Il sistema che nelle offerte standard concede altri 500MB e poi propone 50 Giga a 2,90 euro non compare per ora nei documenti della versione per minorenni. I Giga si possono usare anche in hotspot senza costi aggiuntivi ma quelli avanzati non passano al mese successivo. Sono disponibili il VoLTE e, sui dispositivi compatibili, le chiamate in WiFi Calling. Per il 5G servono copertura, smartphone adatto e SIM da almeno 128K, con velocità massime di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. In Unione Europea, Moldavia, Ucraina, Regno Unito e Svizzera minuti e SMS valgono come in Italia, mentre per il roaming dati l’offerta per i più giovani prevede ogni mese 32 Giga, cioè 17 di base e 15 extra.

Fonte: TecnoAndroid