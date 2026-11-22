Il ritardo audio della soundbar è uno dei fastidi più comuni davanti alla TV. Le labbra dei personaggi si muovono senza combaciare con i dialoghi, oppure durante una partita il telecronista annuncia il canestro decisivo, il touchdown o il fuoricampo prima ancora che l’azione compaia sullo schermo. Il fenomeno capita spesso con le soundbar collegate ai televisori e dipende da diversi fattori. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi basta intervenire su qualche impostazione della smart TV per sistemare tutto.

Da dove nasce il ritardo audio tra TV e soundbar

Capire l’origine del problema aiuta parecchio a trovare la soluzione giusta. Se lo sfasamento compare guardando i canali via cavo o un servizio di streaming, conviene provare un’altra sorgente come un lettore Blu ray. Quando il disco viene riprodotto con audio perfettamente sincronizzato, il difetto potrebbe stare nella trasmissione stessa o nella piattaforma di streaming.

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Se invece il disallineamento si presenta qualunque cosa sia in riproduzione, il colpevole è quasi sempre il televisore, la soundbar o tutti e due insieme. Il primo controllo riguarda il collegamento. Un cavo ottico digitale o un cavo HDMI allentato va fissato meglio oppure sostituito con uno nuovo. Sembra banale ma una connessione difettosa è spesso la vera causa.

Poi c’è la questione dell’elaborazione del segnale. Quando si usano soltanto gli altoparlanti integrati, il televisore fa tutto da solo e invia immagini e suono solo dopo aver completato il lavoro su entrambi i segnali, con il risultato di una sincronia perfetta. Aggiungendo una soundbar o un altro componente home theater entra in gioco un passaggio in più. La TV decodifica il video mentre la soundbar si occupa dell’audio, e basta una frazione di secondo di differenza tra i due processi perché il sonoro arrivi in ritardo rispetto alle immagini già pronte. Anche lettori multimediali, console da gioco e connessioni WiFi o Bluetooth poco stabili possono contribuire al lag.

Come correggere lo sfasamento dalla soundbar

Ogni marchio ha comandi leggermente diversi. Sulle soundbar Samsung il tasto Sound Control del telecomando permette di regolare l’audio finché non risulta allineato. È presente anche il pulsante Audio Sync, che consente di usare i tasti di avanzamento e riavvolgimento per trovare il punto giusto, oltre alla funzione Audio Sync con i comandi più e meno. Le soundbar LG offrono invece la funzione AV Sync per riallineare suono e immagini. Con una soundbar Sonos si apre l’app sullo smartphone, si va in Sistema, si seleziona il dispositivo e poi Home Theater e TV Dialog Sync, spostando il cursore fino alla sincronia corretta.

Esiste poi un metodo per scavalcare del tutto il televisore, il cosiddetto direct routing. Si collega il decoder, il dispositivo di streaming o la console direttamente all’ingresso HDMI della soundbar, poi l’altra estremità del cavo va all’uscita HDMI della TV. In questo modo la decodifica audio salta il televisore e i ritardi di elaborazione che può introdurre.

Le impostazioni del televisore da modificare

Spesso basta un piccolo ritocco nel menu della TV. Un rimedio semplice consiste nel disattivare le modalità audio e video extra che i produttori presentano come funzioni di fascia alta, cioè riduzione digitale del rumore, contrasto dinamico, modalità gioco, modalità film o cinema, surround virtuale, potenziamento dei dialoghi e audio 3D. Migliorano la qualità ma richiedono tempo di calcolo aggiuntivo e spegnerle può ridurre il ritardo audio quanto basta.

Anche l’hardware HDMI ARC è una causa frequente perché non ha la banda necessaria per trasmettere audio non compresso di alto livello come Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio o surround 5.1 senza perdere tempo a convertirlo in un formato di qualità inferiore. Il passaggio a eARC risolve il problema. Se TV e soundbar dispongono entrambe di porte HDMI eARC serve solo un cavo HDMI ultra high speed. Se nessuno dei due le ha, il direct routing resta probabilmente la strada migliore.

Si può anche impostare il formato audio della TV o della sorgente su PCM o stereo per accorciare i tempi di elaborazione, rinunciando però al surround, cioè a uno dei motivi principali per cui si compra una soundbar. Meglio cercare nel menu audio voci come Lip Sync, AV Sync, Audio Delay o Audio Sync, che permettono di regolare il ritardo con precisione. Se nulla funziona, conviene staccare tutti i componenti dalla corrente per circa un minuto e ricollegarli uno alla volta per verificare eventuali differenze. È utile anche aggiornare il firmware dei dispositivi per correggere eventuali bug.

Fonte: TecnoAndroid