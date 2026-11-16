Riprogrammazione cellulare: cellule di un 80enne tornano ventenni

Alcune cellule del sangue prelevate da una persona di 80 anni sono state riportate indietro nel tempo di circa sessant’anni, almeno dal punto di vista biologico. È il risultato di un esperimento di riprogrammazione cellulare condotto dai ricercatori dell’Università di Bonn, in Germania. In laboratorio il gruppo è riuscito a trasformare quel materiale in cellule staminali neurali con un’età molecolare inferiore ai 20 anni. Il punto di partenza era quindi un organismo anziano e il punto di arrivo cellule che, a livello molecolare, mostrano i tratti di un ventenne.

Il dato fa effetto, è inevitabile. Il lavoro però non punta a stupire. Apre nuove possibilità per comprendere i meccanismi dell’invecchiamento e per studiare più da vicino le malattie neurodegenerative, che proprio con il passare degli anni trovano terreno fertile.

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Dal sangue alle cellule nervose, un viaggio a ritroso

La parte più interessante dell’esperimento sta nel cambio di identità. I ricercatori tedeschi non sono partiti da tessuti difficili da raggiungere ma da semplici cellule ematiche, prelevate da un ottantenne. Attraverso la tecnica di riprogrammazione le hanno condotte verso una forma completamente diversa, quella di cellule staminali neurali, cioè cellule legate al sistema nervoso.

Il passaggio non riguarda solo la funzione. Insieme alla trasformazione è cambiata anche l’età molecolare, un parametro che non coincide per forza con quella scritta sulla carta d’identità. Per la persona da cui provenivano le cellule il calendario segnava 80 anni. Per le cellule ottenute in laboratorio gli indicatori molecolari raccontavano una storia diversa, con un’età scesa sotto la soglia dei 20 anni. Ecco da dove nasce quel salto di circa sessant’anni che dà il senso del risultato. Detto in modo più semplice, le cellule sono state ringiovanite. Non nel senso di una cura applicata a un paziente ma all’interno di un contesto sperimentale e controllato, dove ogni passaggio può essere osservato e misurato con attenzione.

Perché il lavoro di Bonn interessa chi studia l’invecchiamento

Il valore della ricerca sta soprattutto in ciò che permette di vedere. La tecnica messa a punto dall’ateneo tedesco consente di osservare come cambiano i meccanismi biologici dell’invecchiamento mentre le cellule vengono riprogrammate. È un po’ come avere a disposizione una finestra su processi che di solito avvengono lentamente nel corso di decenni e che qui si possono seguire in laboratorio. Proprio questa possibilità rende l’esperimento rilevante per lo studio delle patologie neurodegenerative. Lavorare su cellule staminali neurali ricavate da una persona anziana, e poi riportate a un’età molecolare giovane, offre ai ricercatori un modello su cui confrontare le cellule prima e dopo il ringiovanimento. Le differenze tra i due stati possono aiutare a capire quali cambiamenti accompagnano il passare del tempo nelle cellule del sistema nervoso. Il percorso compiuto dal gruppo dell’Università di Bonn parte quindi da un prelievo di sangue di un ottantenne e arriva a cellule staminali neurali con un’età molecolare inferiore ai 20 anni, ottenute in Germania grazie alla riprogrammazione cellulare.

Fonte: TecnoAndroid