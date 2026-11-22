Cosa succede agli account Facebook e Instagram quando il proprietario muore? I profili non spariscono affatto da soli. Finché Meta non viene a conoscenza del decesso, tutto va avanti come se nulla fosse, compresi quei promemoria di compleanno su Facebook che difficilmente qualcuno accoglie con piacere. Una volta ricevuta la segnalazione l’azienda può cancellare l’account oppure trasformarlo in un account commemorativo, in base alle volontà del titolare e al tipo di richiesta arrivata.

Con la memorializzazione accanto al nome della persona compare la dicitura “In memoria di”, mentre post, foto e video restano intatti e visibili a chi poteva già vederli in precedenza. Facebook rimuove questi profili dai suggerimenti di amicizia e dai promemoria dei compleanni, Instagram invece li nasconde dalla sezione Esplora. Su nessuna delle due piattaforme però è possibile accedere a un profilo commemorativo, nemmeno per i familiari.

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Per i parenti che vorrebbero salvare le foto, recuperare vecchie conversazioni o semplicemente prendersi cura della pagina di una persona cara, la strada è tutt’altro che semplice. Anche i congiunti più stretti non ottengono alcun accesso diretto ai messaggi privati del defunto. L’utente ha la possibilità di organizzarsi per tempo, questo sì, ma chi resta a gestire l’account ha comunque margini di manovra piuttosto ridotti.

Il contatto erede su Facebook non riceve la password

Gli utenti maggiorenni di Facebook possono scegliere tra i propri amici un contatto erede, cioè una persona incaricata di gestire il profilo principale dopo che è stato reso commemorativo. Chi riceve questo ruolo può fissare in alto un post, per esempio con i dettagli di una cerimonia funebre, cambiare l’immagine del profilo e quella di copertina, accettare nuove richieste di amicizia o perfino chiedere la rimozione dell’account. C’è anche la possibilità di scaricare una copia dei contenuti condivisi, a patto che il titolare abbia abilitato l’opzione in precedenza.

Il nome suona piuttosto ufficiale ma i poteri del contatto erede sono limitati. Somiglia più a un custode che a un secondo utente, visto che non può effettuare l’accesso né leggere i messaggi privati e non ha modo di rimuovere amici o inviare nuove richieste di amicizia.

Tutte queste impostazioni si trovano nel Centro gestione account, alla voce Profili e dati personali, poi Proprietà e controllo dell’account e infine Memorializzazione. Qui si può nominare un contatto oppure selezionare “Elimina dopo la morte”, e in quel caso Meta cancellerà l’account non appena riceverà una prova del decesso. Il contatto erede può occuparsi soltanto del profilo principale, mentre l’eliminazione vale anche per gli eventuali profili Facebook aggiuntivi.

Se il titolare non ha designato nessuno, amici e familiari possono comunque richiedere la memorializzazione presentando la documentazione adeguata. Senza un contatto erede però nessuno potrà più modificare il profilo commemorativo in futuro. Facebook avverte inoltre che una Pagina può essere rimossa o un Gruppo messo in pausa se il profilo del suo unico amministratore viene reso commemorativo dopo una richiesta valida.

Anche Instagram ha un piano per l’account

Instagram segue la stessa linea e offre sia il contatto erede sia l’opzione “Elimina dopo la morte”, nonostante alcune guide meno recenti sostengano il contrario. Il contatto designato può aggiornare la foto del profilo, gestire i tag e scaricare i contenuti condivisi se il proprietario lo aveva permesso. Come accade su Facebook, pubblicare nuovi post o leggere e scrivere messaggi diretti dal profilo del defunto resta assolutamente vietato.

Per rendere commemorativo un account Instagram qualcuno deve prima segnalare il decesso e supportarlo con una prova, come un necrologio. La cancellazione definitiva richiede invece più burocrazia, perché Meta può chiedere documenti più solidi come il certificato di morte. Chi presenta la richiesta deve anche dimostrare di essere un familiare stretto del defunto o di avere l’autorità legale per farlo.

I profili commemorativi mantengono i post esistenti e le impostazioni sulla privacy, quindi un account privato non diventa automaticamente pubblico. Meta non specifica quanto tempo serva per evadere nessuna delle due richieste.

Fonte: TecnoAndroid