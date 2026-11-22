Difficile immaginare un successo più netto di quello di GTA 6, eppure dentro Rockstar Games c’è chi guarda al futuro con una certa inquietudine. Il nuovo capitolo della serie è atteso al varco per battere i record commerciali stabiliti da GTA 5 e ha già raggiunto The Legend of Zelda: Ocarina of Time come gioco con la valutazione più alta di sempre su Metacritic. Nonostante questo, molti sviluppatori che hanno contribuito a dargli forma temono ora di perdere il proprio posto di lavoro.

A dare voce a questa preoccupazione è Nestor Uriart, programmatore di animazioni dello studio, che in un intervento pubblico si è schierato apertamente a favore della votazione per il riconoscimento del sindacato in Rockstar Games, in corso questo mese in tutto il Regno Unito. Secondo lui sindacalizzarsi è la strada principale per “tutelare i nostri posti di lavoro”.

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Il paradosso di chi lavora al gioco più grande di sempre

Che vendite eccellenti e recensioni entusiaste non bastino a mettere al riparo chi sviluppa videogiochi non è certo una novità. Il caso di Battlefield 6 lo dimostra bene: dopo un lancio di grande successo commerciale sono comunque arrivati i licenziamenti. Quando dietro uno studio c’è una società quotata in borsa, il valore per gli azionisti finisce spesso per pesare più di qualsiasi traguardo raggiunto sul mercato. Verrebbe da pensare che legare il proprio nome al titolo più importante di tutti i tempi garantisca almeno un po’ di stabilità, ma a quanto pare non tutti in Rockstar la vedono così.

Uriart descrive con lucidità l’altra faccia di un’uscita così attesa. “Per quanto i momenti alti del lancio di un gioco come questo possano essere incredibili, chi lavora nel settore ha imparato ad aspettarsi anche altri effetti collaterali, decisamente meno graditi: straordinari intensi nella fase che precede l’uscita e licenziamenti di massa subito dopo”. Il programmatore collega la battaglia sindacale anche alle accuse di crunch che in passato sono state rivolte allo studio, cioè quei ritmi massacranti imposti ai team nelle ultime fasi di sviluppo. “Con un sindacato forte potremmo assicurarci che non si torni a quel sistema. Abbiamo già visto l’introduzione di una parte di straordinari retribuiti e ora vogliamo continuare a spingere perché ogni ora lavorata nel nostro settore sia un’ora pagata”.

Nessun taglio annunciato ma il clima nel settore pesa

Lo stesso Uriart precisa che al momento non c’è alcun segnale di tagli imminenti all’interno dello studio. Il punto è che il contesto generale rende difficile restare tranquilli. Negli ultimi due anni l’industria videoludica ha ridotto in modo drastico il proprio personale, con circa 24.000 posizioni eliminate a livello globale secondo le stime. Un’ondata che ha colpito realtà di ogni dimensione e che ha lasciato il segno anche in chi, sulla carta, dovrebbe sentirsi al sicuro. “Dice molto di questa industria il fatto che perfino io e i miei colleghi, che lavoriamo al gioco più grande di tutti i tempi, siamo preoccupati di essere licenziati”, scrive il programmatore. “La verità è che i lavoratori del settore non hanno alcuno strumento per resistere alle ondate di esuberi che si abbattono attorno a noi, almeno finché non ci organizziamo”.

Con GTA 6 appena arrivato sugli scaffali in questi giorni, è ancora presto per misurare la reale portata del suo successo commerciale. Un dato però c’è già ed è quello delle prenotazioni, che ne fanno il gioco più preordinato di sempre. Resta il fatto che lo sviluppo sta ora passando alla fase di supporto dopo il lancio, un momento di transizione in cui per chi fa parte del team è comprensibile temere un ridimensionamento dell’organico.

Fonte: TecnoAndroid