Samsung si prepara a ritoccare ancora una volta i listini dei suoi smartphone, e stavolta il colpo più pesante potrebbe arrivare proprio sulla fascia che tanti considerano la più abbordabile. Secondo un nuovo report, i prezzi dei Galaxy A sarebbero destinati a salire a partire dal 1 gennaio 2027, con rincari che per alcuni modelli potrebbero raggiungere il 19%. Una cifra tutt’altro che trascurabile, soprattutto per chi guarda a questa linea proprio per spendere il giusto senza rinunciare a un dispositivo affidabile.

Il dettaglio che salta all’occhio è quel “nuovamente”. Non si tratterebbe infatti del primo intervento sui listini ma di una nuova tranche di aumenti, che andrebbe a sommarsi a quanto già visto in passato. L’intera gamma Galaxy sarebbe coinvolta, anche se l’impatto non sarebbe uguale per tutti. A pagare il conto più salato, almeno stando alle indiscrezioni, sarebbe proprio la serie A, quella che da anni rappresenta la porta d’ingresso nel mondo Samsung per milioni di utenti.

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Perché la gamma Galaxy A rischia di costare di più

Alla base di questa possibile stangata ci sarebbero due fattori che si intrecciano. Il primo è la crisi delle memorie, componenti fondamentali per qualsiasi smartphone e che oggi pesano in modo sempre più evidente sui costi di produzione. Quando il prezzo di un elemento così centrale cresce, è difficile che il produttore riesca ad assorbire tutto senza trasferire almeno una parte della spesa sul consumatore finale.

Il secondo elemento riguarda la domanda legata all’IA. L’intelligenza artificiale richiede enormi quantità di memoria e questo fa sì che la richiesta complessiva di questi componenti resti molto alta, con inevitabili ripercussioni sui listini. In pratica i due problemi si alimentano a vicenda e finiscono per scaricarsi sui dispositivi che arrivano nei negozi. Ed è qui che la questione diventa delicata per la serie A. Sui modelli di fascia alta un aumento può passare quasi inosservato, perché chi acquista un top di gamma mette già in conto una spesa importante. Su uno smartphone pensato per essere accessibile, invece, anche un ritocco contenuto si avverte eccome. Figurarsi un rincaro che in alcuni casi arriverebbe al 19%.

Cosa potrebbe cambiare dal 1 gennaio 2027

La data indicata dal report è precisa e segna l’inizio di quella che potrebbe essere una nuova fase per i listini Samsung. Dal 1 gennaio 2027 i nuovi prezzi entrerebbero in vigore, con differenze da modello a modello. Non tutti i dispositivi della gamma subirebbero lo stesso aumento: alcuni potrebbero vedere ritocchi più leggeri, mentre per altri la crescita sarebbe decisamente più marcata, fino a quel 19% che rappresenta il picco segnalato. Va comunque ricordato che si parla di un report e non di una comunicazione ufficiale dell’azienda. Le cifre circolate al momento descrivono uno scenario possibile, legato a dinamiche di mercato che coinvolgono l’intero settore. Il quadro però è abbastanza chiaro nelle sue linee generali: la pressione sui costi delle memorie e l’appetito crescente dell’intelligenza artificiale per questi componenti stanno spingendo verso l’alto i prezzi degli smartphone Galaxy. Per la gamma A, storicamente apprezzata per il suo rapporto tra qualità e prezzo, l’eventuale aumento rischia di cambiare un po’ le carte in tavola. Secondo le indiscrezioni, alcuni modelli della serie potrebbero costare fino al 19% in più rispetto ai prezzi attuali a partire dal 1 gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid