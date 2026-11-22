Il marchio olandese Spyker rientra nel mondo delle auto di lusso con una nuova supercar da circa 800 CV, la Preliator XXV, pensata per sfidare apertamente nomi come Bugatti e Pagani. Per chi segue da vicino l’esclusività su quattro ruote questo nome non suona affatto nuovo. Il motto aziendale recitava “Nulla tenaci invia est via”, che dal latino si traduce in “Per il tenace, nessuna strada è impercorribile”, e mai come adesso sembra calzare a pennello.

Spyker Cars è nata nel 1999 ma le sue radici affondano nei primi decenni del secolo scorso, con un legame strettissimo con il mondo dell’aviazione. La società rinata fu fondata da Victor Muller e Maarten de Bruijn e dal 2000 la Casa diede vita a due autentici capolavori come la C8 Spyder e la C8 Laviolette. Poi sono arrivati due fallimenti e svariati tentativi di rilancio. Il ritorno prende forma oggi nelle linee sinuose della Preliator XXV, con Muller nel ruolo di CEO e fondatore che ha scelto di riproporre il design storico, in alcuni dettagli vicino a quello di Aston Martin.

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Una supercar costruita a mano con cambio manuale

La base di partenza resta la C8, uno stile classico che difficilmente passerà di moda. La nuova vettura, assemblata interamente a mano, monta un V8 biturbo abbinato a un cambio manuale e punta dritta ai garage dei collezionisti più esigenti al mondo. Le prime consegne sono previste nel secondo trimestre del 2027. Nei primi anni Duemila la C8 Laviolette e la C8 Spyder erano spinte da un V8 di origine Audi, stavolta invece il marchio ci riprova con un modello carico di richiami aeronautici.

Per mantenere altissimo il livello di esclusività la Casa olandese dovrebbe produrre una decina di unità all’anno. Una clientela ristretta, disposta a investire una cifra importante per un oggetto così particolare, può già prenotare la C8 Preliator XXV Coupé, prevista in 25 esemplari. Secondo quanto annunciato da Muller lo sviluppo tecnico è ormai concluso e tutte le vetture dovrebbero essere completate entro la fine del 2027.

800 CV, 2.100 ore di lavoro e una storia piena di curve

Per realizzare ogni singola Preliator servono circa 2.100 ore di lavoro tra carrozzeria, montaggio e finiture. Il cuore è un 4.0 V8 biturbo da circa 800 CV e 1.000 Nm, gestito da un manuale a sei rapporti con trazione posteriore. Una scelta fedele al DNA del costruttore, che promette prestazioni di altissimo livello. L’obiettivo dichiarato è mettere i bastoni tra le ruote a Bugatti e Pagani giocando la carta della personalizzazione e dell’artigianalità. A giudicare dalle immagini degli interni i presupposti per un successo commerciale ci sono tutti.

La rinascita vera e propria risale a ottobre 2025, quando Victor Muller ha recuperato i diritti sul nome grazie a nuovi finanziamenti, indispensabili per preparare il debutto della Preliator. Il passato dell’azienda, del resto, è tutt’altro che tranquillo. Nel 2006 Spyker aveva acquistato il team Midland, prendendo parte al campionato di Formula 1 del 2007 con il proprio nome. Nel 2010 è toccato a Saab, rilevata da General Motors e poi precipitata in una crisi senza via d’uscita.

Alla fine del 2014 è arrivata la dichiarazione di bancarotta da parte del tribunale e la produzione si è fermata. In pista però il marchio ha lasciato il segno, con la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, alla Le Mans Series, a tre gare del FIA GT e alla 12 Ore di Sebring. Con un curriculum del genere nell’automobilismo, un ritorno di Spyker nelle massime categorie del motorsport non è escluso.

Fonte: TecnoAndroid