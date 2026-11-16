Renault Clio arriva in Italia da 18.900 euro: tre allestimenti

La nuova Renault Clio arriva sul mercato italiano con un listino che parte da 18.900 euro e una gamma costruita attorno alla varietà. La compatta francese cambia generazione ma resta fedele a una formula collaudata, con motori a benzina, bifuel benzina/GPL e full hybrid che raggiungono i 160 CV. Gli allestimenti sono tre, evolution, techno ed esprit Alpine, e ognuno sale di un gradino sia nella dotazione sia nel prezzo.

Gli allestimenti della Renault Clio, dalla evolution alla esprit Alpine

La versione d’ingresso è la evolution, che di serie porta già cerchi in acciaio da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori. Nell’abitacolo ci sono rivestimenti in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, strumentazione digitale da 7 pollici e il sistema openR link con touchscreen da 10,1 pollici, compatibile con il collegamento wireless dello smartphone. Sul fronte della sicurezza non manca nulla di essenziale, visto che la dotazione comprende freno di stazionamento elettrico con Auto Hold, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio del conducente. Il cruise control adattivo guadagna poi la funzione Stop & Go sulle versioni automatiche, cioè quella bifuel e quella ibrida.

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Con la techno il passo avanti si nota subito. Arrivano cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, telecamera posteriore, vetri oscurati e accesso senza chiave. Anche la parte digitale cresce, perché il quadro strumenti passa a 10 pollici e l’infotainment integra Google Maps, assistente vocale e le applicazioni di Google Play. Completano il pacchetto bracciolo centrale, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e commutazione automatica degli abbaglianti.

In cima alla gamma della Clio si colloca la esprit Alpine, facile da riconoscere grazie ai cerchi da 18 pollici, agli elementi esterni specifici e alle finiture che richiamano il marchio sportivo francese. Dentro spiccano inserti in alcantara, pedaliera in alluminio e sedili con sostegni laterali rinforzati. L’equipaggiamento si arricchisce con ricarica wireless raffreddata, sensori di parcheggio anteriori e laterali, monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di uscita sicura, oltre all’avviso del traffico trasversale e alla frenata automatica in retromarcia.

Motori e prezzi della nuova Renault Clio

La gamma si apre con il 1.2 turbo benzina TCe da 115 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, con consumi dichiarati tra 5,1 e 5,2 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP. Un gradino sopra c’è la versione da 120 CV con tre cilindri 1.2 bifuel benzina/GPL, accoppiato al cambio automatico EDC a doppia frizione. Grazie ai due serbatoi l’autonomia complessiva dichiarata arriva fino a 1.450 km. La proposta più potente resta l’ibrida da 160 CV, che unisce un 1.8 quattro cilindri a benzina alla componente elettrica e a una trasmissione automatica multimodale. Non ha bisogno della presa per ricaricarsi, dichiara consumi tra 3,9 e 4,1 litri ogni 100 km e copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

Passando al listino prezzi, la Renault Clio evolution costa 18.900 euro con il benzina manuale, 20.900 euro con il bifuel EDC e 24.900 euro in versione full hybrid. La techno parte da 21.800 euro con il TCe, sale a 23.400 euro con il GPL e tocca i 26.700 euro con l’ibrida. La esprit Alpine, che non prevede il benzina manuale, si porta a casa con 24.600 euro nella variante bifuel e con 28.300 euro in quella ibrida da 160 CV.

Le rivali sul mercato italiano

Tra le alternative più diffuse in Italia figurano Fiat Grande Panda, Peugeot 208 e Toyota Yaris. La Fiat offre versioni benzina, ibride ed elettriche, la Peugeot propone una scelta altrettanto articolata, mentre la Yaris punta esclusivamente sul full hybrid. Grande Panda misura 4 metri e parte da 17.900 euro, Peugeot 208 è lunga 4,06 metri con un prezzo d’attacco di 22.600 euro, mentre Toyota Yaris si ferma a 3,94 metri e parte da 24.750 euro.

Fonte: TecnoAndroid