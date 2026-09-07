Vodafone Happy Days e Fastweb UP Days: nuovi premi e 7 tentativi

I concorsi Vodafone Happy Days e Fastweb UP Days sono ripartiti il 4 settembre 2026 con un catalogo di premi rinnovato, dove accanto ai classici buoni regalo Amazon fanno la loro comparsa anche i buoni carburante Q8, le Gift Card MediaWorld e le Carte Regalo IKEA. Il meccanismo resta quello dell’instant win, quindi si gioca e si scopre subito se è arrivata la vincita, senza estrazioni finali né attese. La finestra di partecipazione è aperta fino alle 23:59 del 1° ottobre 2026, salvo eventuali modifiche.

Un piccolo passo indietro serve a inquadrare le cose. Dal 3 ottobre 2025, oltre ai concorsi unificati Vodafone Happy 4.0 e FastwebUP 4.0, i due programmi fedeltà hanno affiancato queste iniziative in modalità instant win. Nel periodo che va dal 7 agosto al 3 settembre 2026 erano attive le versioni battezzate “Happy Days Estate Insieme” e “UP Days Estate Insieme”. Adesso si torna ai nomi semplici, ma con premi diversi.

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Come si partecipa e quanti tentativi ci sono

Chi ha una linea Vodafone deve aprire l’app My Vodafone Italia, entrare nella sezione Vodafone Happy e toccare il banner di Happy Days. Chi invece è cliente Fastweb passa dall’app MyFastweb, sezione FastwebUP, banner di UP Days. Da lì basta premere “Gioca Ora” per vedere immediatamente l’esito.

Il sistema lavora, come specificato nel regolamento, con “assoluta casualità” sia sul risultato della giocata sia sul tipo di premio eventualmente assegnato, in base alla categoria a cui appartiene il cliente. Ogni utente ha diritto a 7 tentativi a settimana, con il conteggio che parte dalle 00:00 di ogni venerdì e si chiude alle 23:59 del giovedì successivo. I tentativi si azzerano e tornano disponibili il venerdì dopo. Attenzione a un dettaglio: se arriva una vincita, la settimana si chiude lì e non si può più giocare. Al massimo, quindi, un premio per settimana.

Le tre tipologie di cliente

I premi cambiano a seconda dei servizi attivi sulla linea. I clienti di Tipologia 1 sono intestatari di un solo servizio tra rete mobile e rete fissa, con l’esclusione di chi ha soltanto Fastweb Energia. La Tipologia 2 raccoglie chi ha due servizi diversi, quindi mobile più fisso, mobile più energia oppure fisso più energia. La Tipologia 3 è riservata a chi ha tutto insieme: rete mobile, rete fissa e Fastweb Energia.

Il numero di contratti dello stesso tipo non conta ai fini della classificazione. Chi aggiunge un servizio nuovo e sale di categoria ottiene automaticamente i 7 tentativi settimanali della nuova tipologia, mentre quelli avanzati dalla precedente vanno persi. Solo per i clienti del marchio Vodafone il passaggio alla categoria superiore può richiedere fino a trenta giorni, per motivi tecnico gestionali.

Tutti i premi in palio fino al 1° ottobre 2026

Novità di questa tornata: per la prima volta le quantità di premi sono identiche per entrambi i marchi, mentre nelle edizioni passate variavano. Per la Tipologia 1 ci sono 120 buoni regalo Amazon da 10 euro e 4 buoni carburante Q8 Ticketfuel da 100 euro. Questi ultimi valgono nelle stazioni Q8 e Q8easy abilitate, self o servito, sono cumulabili e frazionabili fino a 30 utilizzi, con validità fino al 28 febbraio 2027 e nessun rimborso del credito residuo.

Per la Tipologia 2 il montepremi comprende 120 buoni Amazon da 15 euro e 3 Gift Card MediaWorld da 150 euro, spendibili in negozio, sul sito o via app solo per prodotti venduti e spediti da MediaWorld, quindi marketplace escluso. Sono cumulabili fino a 20 Gift Card online e 50 in negozio, con 6 mesi di validità per l’attivazione e altri 6 per l’utilizzo.

Chi rientra nella Tipologia 3 trova 4 buoni Amazon da 20 euro e 6 Carte Regalo IKEA da 200 euro. La carta digitale va attivata entro 6 mesi e resta valida per i 12 mesi successivi, diventa utilizzabile dopo 24 ore e funziona nei negozi oppure online inserendo il codice a 19 cifre insieme al PIN.

I premi vinti su Vodafone finiscono nell’area “Il tuo Archivio” dell’app, mentre su Fastweb arrivano via posta elettronica all’indirizzo indicato nel profilo MyFastweb, modificabile in qualsiasi momento. L’abilitazione è unica per codice fiscale, anche per chi ha più SIM o più contratti.