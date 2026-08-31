Huawei Watch D3 è ufficiale: si gonfia per misurare la pressione

Chi tiene d’occhio la pressione arteriosa direttamente dal polso ha un nome nuovo da segnare in agenda, perché Huawei Watch D3 è stato annunciato ufficialmente dall’azienda e sarà uno dei protagonisti dell’evento in programma il 2 settembre a Monaco di Baviera. Non si tratta di una indiscrezione filtrata da qualche fonte anonima, ma di una conferma arrivata dalla stessa Huawei, che ha accompagnato la comunicazione con un breve teaser video capace di svelare in anticipo le linee del dispositivo.

Il punto di partenza è il modello che lo ha preceduto. Huawei Watch D2, arrivato due anni fa, si è ritagliato uno spazio molto particolare nel panorama degli indossabili, perché non si limita a stimare i valori come fanno molti concorrenti. Dentro al cinturino ci sono una micro pompa e un airbag che si gonfia stringendo il polso, replicando in miniatura il funzionamento di uno sfigmomanometro tradizionale. Il risultato è una misurazione della pressione arteriosa molto più affidabile rispetto agli approcci puramente ottici, e questo ha reso il D2 uno dei riferimenti per chi usa lo smartwatch soprattutto come strumento di monitoraggio della salute.

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Cosa cambia nel design del nuovo modello

Il teaser diffuso da Huawei parla chiaro su tre fronti. Il nuovo Watch D3 avrà un profilo più sottile, uno schermo più grande e cinturini più morbidi, tre modifiche che vanno tutte nella stessa direzione, ovvero rendere l’orologio più comodo da portare durante l’intera giornata. Non è un dettaglio secondario. Un dispositivo che integra una pompa e una sacca gonfiabile nel cinturino paga inevitabilmente qualcosa in termini di ingombro e di sensazione al polso, e ridurre lo spessore significa avvicinare il prodotto all’idea di orologio da indossare sempre, non solo nel momento della misurazione.

L’azienda ha riassunto il concetto parlando di una sensazione più leggera per l’uso quotidiano, con l’obiettivo dichiarato di portare maggiore comfort nella gestione della pressione. Tradotto in parole semplici, il design resta funzionale allo scopo medico ma prova a farsi dimenticare quando non serve, e per un prodotto pensato per essere tenuto addosso giorno e notte è probabilmente la variabile che pesa di più sull’esperienza reale.

Un evento con più di un protagonista

L’appuntamento del 2 settembre a Monaco di Baviera non ruoterà soltanto attorno al modello dedicato alla salute. Sul palco tedesco Huawei porterà anche la serie Watch GT7 e Watch 6, due famiglie che occupano fasce diverse del catalogo e che si rivolgono a pubblici differenti rispetto a chi cerca il monitoraggio della pressione. La scelta di concentrare tutto in un unico evento racconta comunque qualcosa sulla strategia dell’azienda nel settore degli indossabili, dove la gamma continua ad allargarsi invece di consolidarsi attorno a un singolo prodotto di punta.

Per ora le informazioni ufficiali si fermano qui. Il video di anteprima mostra il dispositivo e anticipa le direzioni prese sul fronte estetico e costruttivo, ma non entra nel dettaglio di autonomia, sensori aggiuntivi o eventuali novità software. Nulla è stato comunicato nemmeno sul prezzo o sulla disponibilità nei singoli mercati, elementi che verranno svelati solo durante la presentazione.

Restano da chiarire, quindi, tutte le specifiche tecniche vere e proprie, quelle che alla fine determinano se un successore rappresenta un passo avanti concreto o soltanto un aggiornamento estetico. La sensazione, guardando il teaser, è che Huawei abbia lavorato più sulla vestibilità che sulla rivoluzione della formula, che del resto sul D2 aveva già funzionato bene. L’appuntamento tedesco di inizio settembre servirà a mettere numeri e caratteristiche accanto alle immagini già diffuse.