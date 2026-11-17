Su Amazon vivo X500 Pro Max tocca il suo minimo storico, una notizia che pesa parecchio per chi cerca uno smartphone capace di sostituire la reflex nella vita di tutti i giorni. Parliamo di un top di gamma costruito attorno a un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP, spinto da un processore a 2 nanometri e ora proposto al prezzo più basso mai visto finora. Accanto al modello standard compare anche la versione pensata per i Creator, che porta in dotazione un kit fotografico avanzato. Di seguito le caratteristiche principali e tutti i dettagli dell’offerta. Il prezzo è di 1399 euro.

Un comparto fotografico firmato ZEISS

Il cuore di vivo X500 Pro Max è il sistema di imaging sviluppato insieme a ZEISS, studiato per accontentare anche i fotografi più pignoli. La parte del leone la fa il teleobiettivo da 200 megapixel, che sfrutta un generoso sensore Samsung ISOCELL HP0 da 1/1,4 pollici con focale equivalente di 85 mm. Una scelta precisa, pensata per ritratti molto definiti e per zoom spinti senza che i dettagli vadano persi per strada.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte della stabilità entra in gioco un sistema certificato CIPA 7.0, uno standard di stabilizzazione ottica che arriva direttamente dal mondo professionale. In pratica permette di scattare a mano libera ottenendo foto nitide anche quando la luce scarseggia, magari al crepuscolo. Il modulo posteriore mette in fila tre sensori. C’è il principale da 50 MP con stabilizzazione avanzata e lenti ottimizzate, poi il teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP per ritratti e zoom ricchi di dettaglio e infine un ultragrandangolare da 50 MP dedicato a paesaggi e inquadrature ampie.

Davanti trova posto una fotocamera da 50 MP per selfie e videochiamate di ottimo livello. Chi lavora con i video troverà interessante la registrazione in 4K fino a 240fps, utile per realizzare slow motion dal sapore cinematografico e per i contenuti dei creator più esigenti.

Display, processore e batteria

Anche lontano dalla fotocamera lo smartphone non scende a compromessi. Il display AMOLED da 6,85 pollici ha una risoluzione di 1440 x 3168 pixel, pari a circa 507 ppi, con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento dinamica che va da 1 a 144 Hz. La luminosità di picco arriva a 4.400 nit, un valore che permette di leggere senza fatica anche sotto il sole diretto.

Sotto la scocca lavora il MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2nm, un octa core abbinato alla GPU Mali G2 Ultra NX. Lo affiancano 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.1, che però non è espandibile. L’autonomia è nelle mani di una batteria da 6.750 mAh con ricarica rapida cablata a 90W e wireless a 40W. Non mancano nemmeno le doppie certificazioni IP68 e IP69, che proteggono il telefono da acqua, polvere e getti ad alta pressione. Il sistema operativo è Android 17 e c’è anche il supporto Dual SIM.

Quanto costa con lo sconto su Amazon

La versione standard da 12+256 GB passa da 1.599 euro a 1.399 euro su Amazon. Lo sconto diretto è del 13%, ovvero 200 euro risparmiati sul prezzo di partenza, e corrisponde al minimo storico registrato finora per vivo X500 Pro Max.

Per gli appassionati di fotografia che vogliono spingersi ancora più in là è disponibile la variante speciale con kit fotografico dedicato, che comprende l’impugnatura ergonomica e il teleconverter. In questo caso il prezzo scende da 1.999 euro a 1.799 euro.

Fonte: TecnoAndroid