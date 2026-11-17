Honor starebbe sviluppando uno smartphone di fascia media con una batteria da 13.500 mAh, una capacità che supera persino i modelli più generosi presentati dal marchio negli ultimi mesi. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, il leaker cinese molto seguito su Weibo che negli anni si è costruito una reputazione solidissima nel mondo mobile. Le sue anticipazioni si sono rivelate corrette in moltissime occasioni, tanto che sembra avere accesso in qualche modo ai prototipi di diversi produttori. E stavolta il dispositivo descritto ha numeri davvero fuori dal comune.

Il dettaglio più interessante riguarda proprio l’accumulatore. Secondo quanto trapelato, la cella avvistata ha una capacità nominale di 13.300 mAh, cioè il valore minimo garantito dal produttore. Tradotto nel valore tipico, quello che di solito viene usato nelle schede tecniche e nella comunicazione commerciale, si arriva appunto a circa 13.500 mAh. Una cifra che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impensabile su un telefono pensato per il grande pubblico, e che invece oggi comincia a diventare plausibile grazie ai progressi nella chimica delle batterie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un display da 7 pollici e dimensioni importanti

Il nuovo modello di Honor non sarebbe fuori scala soltanto per l’autonomia. Anche le dimensioni fisiche dovrebbero essere piuttosto generose, visto che il pannello avrebbe una diagonale di ben 7 pollici netti. Una misura che lo colloca al limite tra smartphone tradizionale e qualcosa di più vicino a un piccolo tablet, almeno sulla carta.

Al momento non è chiaro quale sarà il formato del display. Negli ultimi tempi si è vista crescere l’attenzione verso gli smartphone in stile “widescreen” con rapporto 16:9, ed è quindi lecito chiedersi se anche questo dispositivo possa seguire quella strada. Fino a prova contraria però ha più senso immaginare un rapporto più classico, intorno al 20:9, come avviene sulla stragrande maggioranza dei telefoni in commercio. Sarà necessario aspettare ulteriori dettagli per avere conferme su questo aspetto, così come sul resto della scheda tecnica, che per ora rimane del tutto sconosciuta.

La corsa di Honor verso batterie sempre più capienti

Mettere a confronto questi valori con quelli dei telefoni più diffusi serve a poco. I Galaxy S Ultra si fermano a 5.000 mAh, mentre iPhone 18 Pro Max si attesta intorno ai 5.500 mAh. Numeri lontanissimi da quelli di cui si sta parlando qui. Del resto Honor ha scelto di posizionarsi all’avanguardia sul fronte della capacità delle batterie fin dai primi passi della rivoluzione legata alle celle al silicio carbonio, una tecnologia che permette di immagazzinare più energia a parità di ingombro.

Il percorso è stato piuttosto rapido. Ad aprile 2025 l’azienda aveva lanciato Honor Power, equipaggiato con una batteria da 8.000 mAh, già allora un valore decisamente sopra la media. Il successore Honor Power2, arrivato a gennaio 2026, ha poi alzato ulteriormente l’asticella con una capacità di 10.080 mAh. Il tutto senza sacrificare l’ergonomia, perché lo spessore complessivo è rimasto assolutamente nella norma, appena sotto gli 8 mm.

Il dispositivo di cui parla Digital Chat Station rappresenterebbe quindi il passo successivo di questa evoluzione, con un salto di oltre 3.000 mAh rispetto a Honor Power2 e una diagonale da 7 pollici che lo renderebbe uno dei telefoni più grandi della fascia media.

Fonte: TecnoAndroid