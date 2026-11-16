Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED a 79,99€: il mouse dei pro al minimo

Il mouse Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED, sviluppato insieme agli atleti degli esports, scende su Amazon a 79,99€ e tocca così il prezzo più basso registrato nel periodo recente. Fino a qualche settimana fa il costo era un ostacolo concreto per molti appassionati, dato che il listino si aggira normalmente intorno ai 145€. Adesso il quadro cambia parecchio, perché il ribasso è tra i più marcati degli ultimi mesi per questa categoria di periferiche e trasforma un acquisto impegnativo in un’occasione decisamente più abbordabile.

Un design ambidestro pensato per chi gioca sul serio

Il progetto nasce dalla collaborazione diretta con giocatori professionisti di alto livello, e si vede. Il tratto che salta subito all’occhio è la forma ambidestra e modulare, con pulsanti laterali magnetici intercambiabili che permettono di configurare il dispositivo sia per i destrimani sia per i mancini. Non è una scelta così comune nel mondo gaming, dove gran parte dei modelli top di gamma si rivolge a un solo tipo di impugnatura.

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Dentro lavora il sensore ottico HERO 2, che arriva fino a 32.000 DPI e consente di regolare la sensibilità partendo da 100 DPI. I valori tecnici sono di tutto rispetto, con un tracciamento che supera i 500 pollici al secondo, un report rate di 1000 Hz, un tempo di risposta di appena 1 ms e un’accelerazione massima di 40G. Il tutto senza smoothing e senza filtraggi, così i movimenti restano fedeli a quelli della mano, un aspetto che nel gioco competitivo fa tutta la differenza.

Anche i tasti principali meritano attenzione. Il sinistro e il destro sfruttano gli switch ottici ibridi LIGHTFORCE, una tecnologia che abbassa in modo sensibile la latenza ma conserva quella sensazione tattile tipica degli interruttori meccanici. Ogni click arriva immediato e preciso, senza dover rinunciare al feedback fisico.

Connettività, software e qualche dettaglio in più

Sul versante del collegamento c’è la tecnologia wireless LIGHTSPEED a bassissima latenza, che passa attraverso un ricevitore USB dedicato. Volendo si può usare anche via cavo grazie alla porta USB C, impiegata pure per la ricarica. La periferica è poi compatibile con il tappetino di ricarica senza fili POWERPLAY, un dettaglio che le dà ancora più flessibilità nelle postazioni da gioco più curate.

Non manca l’illuminazione RGB LIGHTSYNC, da personalizzare con il software Logitech G HUB. Lo stesso programma permette di gestire in modo completo i DPI e i pulsanti programmabili, mentre la memoria integrata conserva i profili salvati direttamente sul mouse. Il peso si attesta intorno agli 80 grammi, quindi non parliamo del modello più leggero della categoria, ma la costruzione è solida e i piedini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido praticamente su ogni superficie.

Il prezzo su Amazon e la disponibilità

Il listino di Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED si colloca di solito attorno ai 145€, mentre oggi su Amazon il dispositivo si trova a 79,99€, con uno sconto vicino al 45%. È la cifra più bassa vista nel periodo recente, un taglio netto rispetto alle quotazioni dei mesi scorsi sia su questo store sia su altri negozi italiani.

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su un mouse da gaming professionale con sensore HERO 2, switch LIGHTFORCE e struttura ambidestra modulare ha quindi la possibilità di farlo senza pagare il prezzo pieno. Il prodotto risulta disponibile su Amazon, anche se con un ribasso di questa portata conviene non rimandare troppo l’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid